Україна

Болівійський центрбек приєднався до "гірників".

Шахтар на своєму офіційному сайті оголосив про підписання центрально захисника Дієго Арройо, права на якого раніше належали Болівару.

19-річний болівійський центрбек приєднався до "гірників" на постійній основі, підписавши контракт до 31 грудня 2029 року.

Дієго Арройо – випускник футбольної академії Тауїчі Агілера.

У липні 2023 року він приєднався до найтитулованішого клубу Болівії – Болівар (Ла-Пас). У сезоні-2023/24 виступав в оренді за молодіжну команду бразильського клубу Баїя U-20. Свій дебют за головний склад Болівара відзначив 26 вересня 2024 року, з яким виграв чемпіонат.