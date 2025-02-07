Україна

Новачок "гірників" обрав 3-й номер в новому клубі.

Напередодні донецький Шахтар офіційно оголосив про підписання молодого центрального захисника Дієго Арройо з Болівара.

Як повідомляє пресслужба "гірників", 19-річний болівійський центрбек визначився з номером у новому клубі.

Арройо виступатиме за Шахтар під 3-м номером.

У липні 2023 року він приєднався до найтитулованішого клубу Болівії – Болівар (Ла-Пас). У сезоні-2023/24 виступав в оренді за молодіжну команду бразильського клубу Баїя U-20. Свій дебют за головний склад Болівара відзначив 26 вересня 2024 року, з яким виграв чемпіонат.