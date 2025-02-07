Україна

Новачок "гірників" звернувся до вболівальників.

Напередодні донецький Шахтар офіційно оголосив про підписання молодого центрального захисника Дієго Арройо, права на якого раніше належали Болівару.

19-річний болівієць дав свій перший короткий коментар в якості гравця "гірників", звернувшись до вболівальників.

"Привіт, родино Шахтаря. Дуже радий знаходитись тут", — сказав Арройо.



Дієго Арройо – випускник футбольної академії Тауїчі Агілера.

У липні 2023 року він приєднався до найтитулованішого клубу Болівії – Болівар (Ла-Пас). У сезоні-2023/24 виступав в оренді за молодіжну команду бразильського клубу Баїя U-20. Свій дебют за головний склад Болівара відзначив 26 вересня 2024 року, з яким виграв чемпіонат.