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Шеф-скаут львів'ян розповів, що особисто їздив до Буенос-Айреса та зустрічався із батьками півзахисника, щоб переконати, що із їхнім сином все буде гаразд.

Наприкінці січня цього року львівські Карпати оголосили про підписання на правах оренди з правом викупу опорного півзахисника Патрісіо Танди, права на якого належать Расінгу з Авальянеди.

Шеф-скаут львівської команди Гліб Корнієнко розповів, як відбувався трансфер 22-річного аргентинця.

"Патрісіо – дуже цікавий трансфер. По-перше, це людина, яка може, з одного боку, зіграти опорника, бути і динамічною, і інтенсивною, і якісною у відборі, але при тому і грати вперед, володіти першим дотиком, грою під тиском. Це такий профайл, який всі зараз шукають у сучасному футболі.

Тому я дуже натхненний цим трансфером. Уже зараз також він показує, що він є людиною, яка в колективі себе почуває дуже добре. Він був капітаном у юнацькій команді Расінга – це дуже серйозний клуб в Аргентині. Помітно, що це цікавий молодий гравець. Сподіваємося, що саме в Карпатах він зможе розкритися і заявити про себе.

Кожна історія щодо пошуку гравця індивідуальна. Це може тривати роками, може все проходити швидше. Кожен раз це купа своїх особливостей, купа своїх чекпойнтів. Умовно кажучи, ми перебуваємо в точці А, а гравець у точці Б. І для того, щоб нам зійтися посередині, ми маємо пройти через купу чекпойнтів, кожен з яких включає в себе додаткові деталі.

Якщо говорити про приклад Патрісіо, ми шукали футболіста в опорну зону, бо, в принципі, дуже задоволені Пабло, але розуміємо, що це дуже якісний футболіст, а нам треба бути впевненими, що якщо у нас є один дуже якісний футболіст, має бути інший, який, якщо що, може його замінити без втрати якості і може бути готовим стати першим номером. Тому ми шукали саме такий трансферний профайл, що це має бути молодий гравець, вже з досвідом, зрозуміло, на дорослому рівні, який може нав’язати конкуренцію, який може підмінити.

Здається, десь у вересні ми вперше побачили Патрісіо. Владислав Вікторович його затвердив разом зі своїм штабом, вони дуже ретельно дивляться кожного гравця. І після того почався процес перемовин, який був також дуже складний.

Я був у Буенос-Айресі, зустрічався з батьками Патрісіо, давав їм гарантії безпеки, що все буде нормально з сином. Бо я їх розумію: у батьків завжди великі питання – це логічно. Зустрічався з Патрісіо також, щоб зрозуміти, що він за людина. Ми робили зум-коли з гравцем, з Владиславом Вікторовичем також. Тому це такий дуже довгий процес.

А потім, коли ми вже про все домовилися, в Расінгу вирішили поміняти президента клубу. Але в них там була така ситуація, що ми домовилися про умови з Расінгом, зафіксували умови по гравцю, потім зміна президента – і зрозуміло, що новий президент, новий менеджмент хочуть зробити щось по-своєму, просто аби показати, що вони є. Тому довелося ще робити певну магію, аби наново домовитися, але щоб усе було в рамках нашого бюджету", — заявив Гліб Корнієнко в інтерв'ю пресслужбі Карпат.

Нагадаємо, львівські Карпати та Расінг з Авальянеди уклали орендну угоду стосовно аргентинського опорника Патрісіо Танди. Контракт розрахований до кінця 2025 року з опцією викупу прав на футболіста.

У минулому сезоні молодий аргентинець зіграв 21 матч в аргентинській Прімері за Уніон Санта Фе.