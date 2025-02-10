Україна

Останнім клубом футболіста став Колос-2.

Вихованець херсонського футболу Олексій Дитятьєв вирішив повісити бутси на цвях у віці 36 років.

"Я собі іноді уявляв цей день, але це завжди супроводжувалося нерозумінням, як це взагалі можна зробити. Як в один день перестати робити те що ти так любиш. Те чим ти жив все своє життя. Те від чого отримував задоволення і весь спектр можливих емоцій.

На цьому шляху я зустрів багато гідних і не дуже людей. Всім безмежно вдячний. Ви сформували мене як особистість. Велика дяка всім футболістам з якими ми грали на футбольному полі. Разом вигравали та програвали. Разом наїздили тисячі кілометрів в автобусі і сотні партій в Джокер. Дякую тренерам з якими працював в цей період. Дякую лікарям, масажистам, адміністраторам, водіям. Дякую всім фанатам які вболівали, сварили і любили.

Я закінчую карʼєру футболіста з гордо піднятою головою. На полі і поза ним я давав від себе максимум. Цей етап завершено. Але впевнений що нові виклики будуть не менш цікавими і насиченими", — написав Дитятьєв у своєму Instagram.

Цього сезону Олексій провів шість матчів у Другій лізі за дубль Колоса. Також він виступав за Краковію, Олімпік, Ворсклу, Кримтеплицю, Карпати, Пущу, Львів, Енергію, Буковину та Аксу.

У складі Краковії Дитятьєв став володарем Кубка Польщі, а також Суперкубком країни.