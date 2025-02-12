Україна

До вашої уваги трансляція контрольному поєдинку, який відбудеться 12 лютого, розпочавшись о 12:00.

Сьогодні, 12 лютого, львівський Рух проведе свій дев’ятий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Словенії.

Суперником команди Віталія Пономарьова стане словенський Триглав.

Стартовий свисток спарингу прозвучить о 12:00 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу Рух — Триглав:

Після 17 турів Рух іде сьомим у таблиці УПЛ з 23 заліковими балами.

У попередніх матчах "жовто-чорні" зіграли в нічию проти Гартберга (1:1), НК Браво (0:0) та Толмін (0:0), а також обіграли Копер (2:1), ГАК (1:0), Амштеттен (3:1) та першу й другу команди Штурма (3:0 та 3:2).