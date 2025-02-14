Україна

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 13 лютого 2025 року.

Завершилася 1086 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

- Зеленський схвалив санкції проти Порошенка, Коломойського та Медведчука. Зеленський заявив, що санкції проти Порошенка можуть скасувати, якщо "повернуть виведені кошти у бюджет".

- Контрактники до 24 років обійматимуть лише бойові посади. Передбачається, що протягом річного контракту добровольці будуть 6 місяців виконувати бойові задачі на лінії боєзіткнення.

- Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна, найімовірніше, не зможе повернутися до тих кордонів своєї держави, які були до 2014 року.

- Обмежено придатним продовжили термін проходження ВЛК. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про продовження терміну проходження військово-лікарської комісії для обмежено придатних до 5 червня.

- У Хмельницькому чоловік здійснив самогубство під час ВЛК. У ТЦК запевнили, що жодного фізичного чи психологічного насильства до військовозобов’язаного не застосовували.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)



Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ, обстановка на лінії зіткнення залишається напруженою.

На даний час відбулося 107 бойових зіткнень.

Сьогодні держава-терорист завдала 1 ракетного(1 ракета), 46 авіаційних ударів (62 КАБ) та 1141 ураження дронами-камікадзе, здійснила 4684 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах.

П’ять разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку, поблизу населених пунктів Голубівка та Загризове. Українські підрозділи відбили всі атаки. Загарбник завдав авіаударів КАБами по Моначинівці та Кіндрашівці.

На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська п’ять разів атакували українських захисників в районах населених пунктів Греківка, Новолюбівка, Ямполівка та Колодязі, успіху не досягли.

Три атаки загарбників відбили українські підрозділи на Краматорському напрямку, противник намагається просунутися вперед в районі Часового Яру. На даний час продовжується два боєзіткнення.

На Торецькому напрямку наші військові відбивали 15 ворожих атак в районах Торецька, Кримського та Щербинівки, десять атак вже відбиті Силами оборони, ще п’ять — тривають.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 35 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Суха Балка, Тарасівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Успенівка, Надіївка, Андріївка та Дачне. Вісім боєзіткнень досі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на Покровському напрямку втратили 229 військовослужбовців вбитими та пораненими. Наші воїни знищили бойову броньовану машину, три артилерійські системи, чотири БпЛА, чотири мотоцикли, 15 автомобілів, три засоби зв’язку та засіб РЕБ, також пошкодили чотири автомобілі, п’ять артилерійських систем і танк противника.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили 15 ворожих атак. Ворог намагався прорватися поблизу населеного пункту Зеленівка та в напрямку Бурлацького. Досі не вщухають п’ять боїв.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили атаку противника в напрямку Новосілки.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курщині, де наші війська успішно відбили 20 атак противника, ще дві атаки досі тривають.

Сьогодні за ефективну бойову роботу відзначаємо воїнів 411-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів та 126-ї окремої бригади територіальної оборони, які впевнено тримають рубежі та завдають ворогу відчутних втрат.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Були сьогодні доповіді військових – важливі доповіді. Є хороший результат на фронті – неправильно називати географію, робити це політичним. Але хочу подякувати нашим хлопцям із 425-го окремого штурмового полку – ваша сила дійсно має значення. Молодці! Щойно говорив також із Головкомом Сирським: нам треба зміцнити наші Повітряні сили, саме авіаційний компонент – нашу військову авіацію. Доручив Головкому переговорити з бригадним генералом Сергієм Голубцовим та доповісти щодо можливості відповідної кадрової зміни в Повітряних силах і розглянути призначення бригадного генерала Голубцова заступником командувача Повітряних сил".

Віримо у Збройні Сили України та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!