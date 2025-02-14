Україна

Черговий новачок харківського клубу.

Харківський Металіст 1925 оформив трансфер капітаном молодіжної збірної Албанії Ерміра Рашици з албанського Шкендербеу. Про це повідомляє офіційний сайт українського клубу.

Зазначається, що контракт з 20-річним гравцем підписано на 3,5 роки. В новому клубі лівий вінгер виступатиме під 19-м номером.

За інформацією трансферного порталу Трансфермаркт, Металіст 1925 заплатив за молодого албанця 300 тисяч євро.

Рашиця отримав нагороду "Талант року", як найкращий молодий гравець Албанії 2024 року та увійшов до символічної "Команди року" місцевої Суперліги.

Цього сезону Ермір Рашиця відіграв за Шкендербеу 24 матчі, забив дев'ять голів та віддав дві результативні передачі.