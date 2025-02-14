Україна

Кияни підсилилися бразильський атакуючим гравцем.

Лівий Берег на своєму офіційному сайті оголосив про підписання атакуючого півзахисника Дієго Енріке Соузи

Бразилець 2003 року народження підписав із представником УПЛ повноцінний контракт, деталі якого не розголошуються.

"Дієго відзначається технічною грою, швидкістю та вмінням загострювати атаки. Протягом зимових зборів, перебуваючи в нашому клубі на перегляді, бразилець встиг відзначитися трьома забитими м’ячами", — сказано в заяві київського клубу.

Минулого року Дієго Енріке грав за Такуарітінга, де взяв участь у 12 матчах Копа Пауліста та відзначився трьома голами, і Комерсіал з Рібейран-Прету, записавши на свій рахунок 1 гол і 1 асист у 14 поєдинках Ліги Пауліста А2.