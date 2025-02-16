Україна

Український колектив здолав грузинський із рахунком 2:0.

Донецький Шахтар у заключному контрольному поєдинку зимових зборів-2025 у Туреччині впорався з Ділою (2:0).

Головний тренер "гірників" Маріно Пушич проаналізував спаринг, поділився інформацією щодо травми Мар'яна Шведа й фізичної форми кількох інших виконавців.

"Вважаю, це було дуже хороше тренування. З певними гравцями ми також займалися на полі, що знаходиться поруч із цим. Намагалися дати всім 90 хвилин ігрового часу, справжнє навантаження, і я думаю, що ми провели дуже дорослу гру — дуже серйозну, професійну, вкрай організовану та сфокусовану. Тож я задоволений тим, що побачив від усіх хлопців, включаючи футболістів, які вийшли в останні тридцять хвилин, — вони всі показали гарний рівень. У першому таймі ми, напевно, могли забити ще чотири або п'ять голів, але загалом не пропустили, були дуже агресивними — у позитивному сенсі — в дуелях і не дозволяли супернику бити по воротах. Це було добре з нашого боку.

Чи відомо щось про час, який знадобиться Шведу на відновлення? Іще не знаємо. Коли гравець змушений залишити поле під час матчу, розумієш, що він травмувався. Скільки часу це займе, дізнаємося, напевно, завтра. Гадаю, це було звичайне єдиноборство, але він не влучив по м'ячу і впав, йому дуже не пощастило. Є як є, це футбол, контактна гра, різне може статися. Я сподіваюся, він невдовзі повернеться, адже зараз перебуває в гарній фізичній формі.

Коли до загальної групи зможуть приєднатися Педріньйо, Судаков та Криськів? Вони всі в гарній формі. Як я говорив, Криськів хворів, він не був травмований. Судаков зазнав ушкодження в минулому поєдинку, і він грав у багатьох матчах, тож я вирішив дати йому ще трохи відпочити, аби він належним чином відновився і був готовий до наступного тижня. Очікую, що Криськів і Судаков повернуться наступного тижня. Педріньйо, напевно, теж буде наприкінці тижня.

Відсутність поразок на зборах? Це свідчить про те, що ми приїхали сюди і працювали з відмінним настроєм, дуже старанно, провели дорослі матчі, і це свідчить про наш переможний менталітет на цьому етапі. Дуже приємно бачити це, я щасливий це відчувати. І, як я завжди кажу, не тільки результат має значення під час міжсезоння, адже ми чимало працюємо й іноді виходимо на гру трохи більш втомленими, ніж зазвичай, однак так само важливо з максимальним настроєм старатися й хотіти перемогти. Маю похвалити всіх футболістів за це міжсезоння, яке було дуже довгим. Попереду ще один тиждень, але те, як ми працюємо, наш настрій — це фантастично.

Як я говорив спочатку, ми мали вдосконалити певні речі, насправді, те, що нам вдавалося, але не ідеально. Ми багато на чому сфокусувалися під час міжсезоння, і я побачив чимало хороших речей. Тому дуже важливою є рішучість — однаково намагатися перемогти, навіть якщо ти не дієш першим номером у грі, і таке ставлення я побачив в усіх цих матчах. Водночас ми грали в Лізі чемпіонів, чудово себе там проявили. Тому загалом я бачу, що ми стали кращими. Сподіваюся, ми досягнемо успіху й у другій частині сезону.

Чи встигли засумувати за Україною? Так, незважаючи на ситуацію в країні, про яку нам усім відомо, ми, безумовно, чекаємо повернення, матчів і підтримки наших уболівальників. З нетерпінням чекаємо першої гри та повернення до України!", — цитує спеціаліста офіційний сайт клубу УПЛ.

Зазначимо, що в понеділок, 24 лютого, Шахтар прийматиме Лівий Берег у 18-му турі чемпіонату України-2024/25. Зараз донеччани йдуть третіми, маючи 33 залікових бали після 16-ти зіграних матчів.