Україна

Гравець "гірників" заявив, що команда налаштована оптимістично.

Центральний півзахисник донецького Шахтаря Єгор Назарина дав свій коментар після товариського матчу проти Діли (2:0).

Гравець проаналізував заключний спаринг "гірників" у Туреччині й відповів на ще кілька питань клубної пресслужби.

"Це була наша остання гра на зборах, ми провели чудові збори, дуже хороші ігри. Вважаю, набрали оптимальних фізичних кондицій, а найголовніше те, що ми перемагали на зборах, що психологічно дуже важливо перед другою частиною чемпіонату.

Відсутність поразок на зборах? Як я сказав, це все впливає на психологічний стан команди, тому що завжди хочеться перемагати. Ми — спортсмени, футболісти — ставимо собі максимальні цілі також і на зборах. Найголовніше, що ми перемагали в цих іграх і показували гарний футбол, я вважаю. І, як завжди, збори — це фізична підготовка, тож фізично ми готові до другої частини.

Що відпрацьовували? Ми готувалися до другої частини чемпіонату, це по-перше. Як я вже сказав, фізичні кондиції, якісь тактичні моменти, якісь нові моменти в грі — щось буде змінюватись. Тому я вважаю, що підготувалися ми гідно.

Що найважливіше показати з перших турів другої частини чемпіонату? Упевнену гру і результат. Ми оптимістично налаштовані, ще є шанси, щоб боротися за чемпіонство. Ми — Шахтар, ми повинні боротися і будемо боротися. Я вважаю, у нас усе вийде.

Особисті цілі? Найголовніше — виграти чемпіонат, виграти Кубок. Це найважливіша ціль. А якщо говорити про мої індивідуальні задачі — це допомагати команді, наскільки я можу це робити", — цитує 27-річного українця офіційний сайт клубу УПЛ.

На рахунку Назарини всього 29 хвилин у трьох поєдинках усіх турнірів у сезоні-2024/25.

Зазначимо, що в понеділок, 24 лютого, Шахтар прийматиме Лівий Берег у 18-му турі чемпіонату України-2024/25. Зараз донеччани йдуть третіми, маючи 33 залікових бали після 16-ти зіграних матчів.