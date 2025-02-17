Україна

Причиною стали несприятливі погодні умови у Кривому Розі.

У рамках 18-го туру української Прем'єр-ліги криворізький Кривбас мав приймати на своєму полі Верес, проте цей матч офіційно було перенесено на домашню арену рівненського клубу.

Пресслужба "червоно-білих" виступила з офіційною заявою, зазначивши про неможливість проведення гри на своєму домашньому полі Гірник. Утім, сам матч відбудеться у заплановані терміни, але на стадіоні Авангард в місті Рівне.

"Агрономи Клубу робили все можливе для належної підготовки поля стадіону Гірник до матчу з Вересом, але погодні умови та середньоденна температура в регіоні, яка протягом всього тижня сягатиме -10 та нижче, заважають підготовці газону для проведення гри. У зв'язку з цим було прийняте рішення про проведення матчу на резервному стадіоні. Однак через те, що нашим резервним стадіоном на сезон 2024\2025 є стадіон в Ковалівці, де в ці вихідні Колос зіграє свій домашній поєдинок, проведення гри 18 туру на цій арені є неможливим.

Враховуючи, що ФК Кривбас був ініціатором відміни перенесення матчів чемпіонату, ми робимо все можливе, щоб гра відбулася у встановлені терміни. Тому згідно Регламенту змагань, який передбачає, що в разі неможливості проведення матчу на резервному стадіоні, гра може відбутися на іншій арені за погодженням всіх сторін. Наш Клуб звернувся й отримав згоду від футбольного клубу Верес та відповідних органів на проведення поєдинку на стадіоні Авангард в місті Рівне.

Інформація для вболівальників червоно-білих. Усі квитки та абонементи будуть перенесені на іншу гру на стадіоні Гірник. Про всі подробиці буде повідомлено згодом. Для фанів, які хочуть підтримати ФК Кривбас в Рівному Клуб виділяє безкоштовні квитки на цю гру. Для отримання перепусток на гру Кривбас — Верес заповніть наступну форму за посиланням", — сказано в офіційній заяві "червоно-білих".

Нагадаємо, матч Кривбас — Верес відбудеться у суботу, 22 лютого, о 13:00 за київським часом.