Україна

"Леви" готуються до другої частини сезону.

Головний тренер Карпат Владислав Лупашко висловився про зимову підготовку львівської команди до другої частини сезону. Його слова наводить офіційний сайт "левів".

"Ми взяли на збори багато новачків. Взаємодії десь ще не ті, що хотілося б. Не всі гравці, що прийшли до нас, у повному обсязі готові до того, щоб виконувати те, що ми хочемо.

Цей збір був своєрідним навчанням і для мене самого. Я для себе вже під час цих зборів робив замітки, як треба проводити наступний збір, що було дуже добре, що не дуже добре в плані організації, у плані комунікації, у плані підтримки мікроклімату. Всі ці моменти намагався врахувати.

В плані підготовки також розмірковував щодо можливих змін: той етап, який ми проводили в Україні, – наскільки він був корисним, чи потрібно одразу їхати в Туреччину? Дуже багато моментів таких я для себе виокремив. Для мене був дуже корисний цей збір. Це такий неоціненний досвід, який можна отримати, не купити його, не десь узяти, а тільки якщо ти сам пройшов через нього.

В цілому я вважаю, що досить продуктивно провели збори. Якщо враховувати наші фітнес-показники, то ми бачимо, що всі гравці команди за два дні зіграли по 90 хвилин, кожен футболіст мав рівнозначний час – і ми бачили, що гравці більш-менш витримували цей темп. Наші цифри кажуть про те, що команда в хорошому фізичному стані", — заявив Лупашко.

Львівські Карпати свій перший офіційний матч у 2025 році проведуть на виїзді з київським Динамо. Гру заплановано на 17:00 за київським часом.