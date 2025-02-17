Україна

У ковалівському клубі розраховують на досвідченого центрбека.

ФК Колос на своєму офіційному сайті оголосив про продовження співпраці зі своїм центральним захисником та капітаном Валерієм Бондаренком.

Ковалівський клуб, який виступає в УПЛ, пролонгував із 31-річним українцем його діючий контракт до літа 2026 року.

Нагадаємо, Валерій Бондаренко виступає за Колос з літа 2023 року.

У поточному сезоні досвідчений центрбек провів за ковалівську команду 18 матчів у всіх турнірах, в яких він заробив три попередження.