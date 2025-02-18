Україна

Самуель Нонго зазнав пошкодження коліна в товариському матчі.

Під час одного з контрольних поєдинків рівненського Вереса на зимових зборах у Туреччині травмувався правий вінгер Самуель Нонго.

Офіційний сайт клубу передає, що 20-річного камерунця прооперували в Рівному. Зараз гравець перебуває в лікарні, але вже завтра його мають виписати.

Тепер на Нонго чекає процес відновлення та реабілітації.

На рахунку Самуеля всього 70 хвилин у чотирьох матчах усіх турнірів поточної кампанії.

Верес іде дев'ятим у турнірній таблиці УПЛ. У суботу, 22 лютого, рівненський колектив прийматиме Кривбас.