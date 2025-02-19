Україна

Склад "моряків" поповнив 22-річний Раян Карлос.

Чорноморець орендував лівого захисника Баїї Раяна Карлоса, передає офіційний Telegram-канал одеського клубу.

"Моряків" 22-річний бразилець представлятиме до кінця сезону-2024/25. Він є вихованцем Сан-Паулу.

"Карлос швидкий, технічний фланговий захисник, вболівальники нашого клубу мали змогу побачити бразильца в справі під час контрольних матчів Чорноморця в Туреччині. Чекаємо від Раяна ефективної і успішної гри", — додали одесити.

У 2025 році на рахунку фулбека участь у двох офіційних матчах (чемпіонат штату Баїя).

Чорноморець іде 15-м у турнірній таблиці УПЛ-2024/25, маючи 12 очок після 17-ти матчів. У п'ятницю, 21 лютого, команда Олександра Бабича гостюватиме в Колоса.