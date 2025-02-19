У понеділок, 24 лютого, "гірники" протистоятимуть Лівому Берегу в УПЛ.
Дмитро Криськів, t.me/fcshakhtar_news
19 лютого 2025, 16:19
Півзахисники донецького Шахтаря Георгій Судаков і Дмитро Криськів знову тренуються з командою, передають офіційні сторінки "гірників" у соцмережах.
Гравці пропустили останні два спаринги клубу в Туреччині. Судаков не міг грати через невелике ушкодження, тоді як Криськів — через застуду.
Наразі невідомо, чи братимуть Георгій і Дмитро участь у домашньому матчі проти Лівого Берега у 18-му турі УПЛ-2024/25. Його заплановано на понеділок, 24 лютого.
Після 16-ти зіграних поєдинків Шахтар іде третім у турнірній таблиці чемпіонату України, маючи 33 залікових бали.
Судаков у 25-ти матчах усіх турнірів поточної кампанії відзначився десятьма голами й трьома асистами, а Криськів — одним голом і трьома асистами в 22-х зустрічах.