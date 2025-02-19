Україна

У понеділок, 24 лютого, "гірники" протистоятимуть Лівому Берегу в УПЛ.

Півзахисники донецького Шахтаря Георгій Судаков і Дмитро Криськів знову тренуються з командою, передають офіційні сторінки "гірників" у соцмережах.

Гравці пропустили останні два спаринги клубу в Туреччині. Судаков не міг грати через невелике ушкодження, тоді як Криськів — через застуду.

Наразі невідомо, чи братимуть Георгій і Дмитро участь у домашньому матчі проти Лівого Берега у 18-му турі УПЛ-2024/25. Його заплановано на понеділок, 24 лютого.

Після 16-ти зіграних поєдинків Шахтар іде третім у турнірній таблиці чемпіонату України, маючи 33 залікових бали.

Судаков у 25-ти матчах усіх турнірів поточної кампанії відзначився десятьма голами й трьома асистами, а Криськів — одним голом і трьома асистами в 22-х зустрічах.