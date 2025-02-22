Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 18-го туру чемпіонату України, який відбудеться 22 лютого та розпочнеться о 13:00.

Криворізький Кривбас та рівненський Верес розпочнуть суботню програму вісімнадцятого туру української Прем’єр-ліги.

КРИВБАС — ВЕРЕС

СУБОТА, 22 ЛЮТОГО, 13:00. АВАНГАРД, РІВНЕ. АРБІТР — ВІКТОР КОПІЄВСЬКИЙ (КРОПИВНИЦЬКИЙ)

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.TV

У першому колі ці дві команди також зустрічались на Авангарді в Рівному, але "червоно-чорні" тоді були господарями гри, хоча й у підсумку поступились із рахунком 0:2. Колектив Юрія Вернидуба цієї зими хотів би, вочевидь, на власному полі запобігати можливому реваншу суперників, проте погода в Кривому Розі нині настільки зимня, що місцеві агрономи, як би не намагались упродовж останнього тижня, але привести до ладу газон стадіону Гірник так і не змогли.

Подивимось, наскільки теплішим буде клімат у більш віддаленому на північ та захід регіоні, проте для Вереса цей момент тільки на радість — знову грати домашній матч, як і більшість у першій частині сезону. Хоча поразка від Кривбасу тоді й припала на етап, коли команда Олега Шандрука взагалі не квапилась користуватись перевагою гри за рідних уболівальників.

Однак перед початком зимового сезону "червоно-чорні" помітно набрали обертів, і видавали приголомшливі серії без поразок тривалістю в десять матчів, чого з тим-таки Кривбасом досі в цьому сезоні не траплялось. Хоча й команда Юрія Вернидуба нині до цього дуже близька. Вісім матчів поспіль вони не програвали й під завісу 2024 року тягнули за собою переможну серію, яка значно покращила позиції колективу, який тепер бореться за єврокубки не лише на словах.

За часи зимової перерви для обох команд настав момент, коли треба було шукати підсилення на ринку, але Верес у підсумку, як-то кажуть, пройшов по лезу ножа на межі від трансферного бану, проте зрештою клуб закрив усі борги й тепер нічого йому не загрожує. Відбулись і точкове підписання до складу команди Олега Шандрука, який тепер може розраховувати на Ігоря Харатіна в центрі поля. А от чи компенсує він утрату одного з найкращих легіонерів УПЛ у першій частині сезону — опорника Яго Сікейри — це вже інше питання.

Із складу Вереса також пішли резервний воротар Вадим Ющищин, нападники Денис Світюха та Марко Мрвальєвич, а також захисники Євгеній Морозко та Олександр Мельник. Не надто великим були резерви рівнян, а тепер стануть ще меншими.

У Кривбасу ж навпаки, є широка кадрова ротація. Утім, це знову закордонні новачки Глейкер Мендоса та Клемент Ікенна, які обидва прийшли на правах орендної угоди, тож ще не відомо, чи розраховуватиме на них Юрій Вернидуб повною мірою в майбутньому. Повернення півзахисника Владислава Семотюка з Руху також відзначаємо, а от на аналогічний крок із Денисом Устименком, який першу частину сезону провів у Карпатах, клуб не наважився — він уже в Оболоні.

Окрім цього, клуб залишили Олександр Драмбаєв, Тимур Стецьков, Джихад Бізімана та Жан-Морель По. Здається, майже всі з цих гравців відігравали велику роль саме в цій серії команди наприкінці минулого року. Тож тепер уже доведеться починати наново.

Орієнтовні склади команд

Кривбас: Маханьков — Понєдєльнік, Вілівальд, Романчук, Дібанго — Іліч, Ікенна — Твердохліб, Задерака, Мендоса — Соса.

Верес: Кожухар — Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Кучеров, Кльоц — Шарай, Дахновський — Гайдучик, Годя.

Цікаві факти

– Можлива нічия стане 100 домашньою для Кривбасу в УПЛ

– Кривбас не програє вісім матчів поспіль у чемпіонаті: 6 перемог, 2 нічиїх, а також перемагав у останні чотирьох матчах поспіль.

– Верес не забивав упродовж останніх 194 хвилин у рамках УПЛ.

– Наступний гол Кривбасу стане 100 під орудою Юрія Вернидуба.

– Дмитро Хомченовський може зіграти 250 матч в УПЛ, Максим Луньов (обидва — Кривбас) — 150.

– Той-таки Хомченовський може забити 25 гол у чемпіонаті, а Дмитро Кльоц, Владислав Шарай, Віталій Дахновський та Микола Гайдучик (усі — Верес) — 10.

Форма команд