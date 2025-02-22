Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 18-го туру чемпіонату України, який відбудеться 22 лютого та розпочнеться о 18:00.

Львівський Рух та черкаський ЛНЗ завершуватимуть суботню програму вісімнадцятого туру української Прем’єр-ліги.

РУХ — ЛНЗ

СУБОТА, 22 ЛЮТОГО, 18:00. АРЕНА ЛЬВІВ, ЛЬВІВ. АРБІТР — МИХАЙЛО РАЙДА (КИЇВ)

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.TV

Цей матч міг не відбутись узагалі. І причина для цього відмінно пасує до пори року, що нині панує надворі — у Львові лікарі б’ють на сполох через стрімке зростання кількості захворювань респіраторними хворобами, і футболу цього разу не вдалось залишитись осторонь. Десь хтось із гравців львівського Руху щось підчепив, а далі — як у класичному дитячому садку, захворіли майже всі. Недарма саме таке прізвисько й дають подекуди колективу під орудою Віталія Пономарьова.

Проте, як ми всі знаємо після різдвяно-новорічного періоду, незабаром феномен наймолодшої команди УПЛ "жовто-чорним" таки доведеться передати комусь іншому. Бо об’єднання з львівськими Карпатами виглядає справою неминучою, хоча ми й досі не маємо чіткого розуміння, що саме замислили керівники обох проєктів. Рух точно дограє цей сезон, але вже втратив Олексія Сича, Ігоря Краснопіра, Іллю Квасницю та Олега Федора, які тепер "леви", тож нічого схожого на той загалом потужний середняк із непоганими амбіціями ми вже не побачимо.

Хто залишився при здоров’ї серед львів’ян перед майбутньою грою — теж велика медична таємниця. Не факт, що ми в підсумку не побачимо команду молодшої вікової категорії в повному складі на полі. Хоча куди ще молодше? А тим часом позиції в середині турнірної таблиці віддавати на поталу конкурентам якось шкода — аж надто впевненим був ривок Руху наприкінці минулого року.

У черкаського ЛНЗ тоді ситуація була геть протилежна. Командою керував Андрес Карраско, але все ж таки збільшення ударів терористів по центральному регіону країни дало про себе знати, і іспанець просто не витримав. Засуджувати його за це при здоровому глузді ніхто не стане, тож "бузкові" посеред зими ще й новим головним тренером розжились. Роман Григорчук — тут і будь-які слова будуть зайві. Хто не знає цього майстра тренерської справи?

Під нового керманича одразу відбулись і кілька підписань, проте, що характерно, цього разу ЛНЗ був дуже скромним у плані витрат, і лише за Олександра Драмбаєва заплатили Кривбасу, кажуть, 500 тис. євро, тоді як Богдан Кушніренко з Полісся прийшов вільним агентом, як і В’ячеслав Танковський та Олександр Якименко, який узагалі повернувся з Бельгії до рідної країни у віці 19 років.

Натомість заявка ЛНЗ помолодшала за рахунок завершення кар’єри Денисом Олійником та відходу Сергія Шестакова й Олександра Насонова. Не прижився й Матей Ангелов, а Арад Бар попросився в оренду на батьківщину. Цікаво, що й Рух при цьому встиг набрати собі виконавців: Юрій Тлумак та Артур Рябов перейшли з Карпат у якості "компенсації" відбулим футболістам, Олега Горіна та Артура Ременяка запросили по старих контактах із Миная, а Едсон повернувся з оренди в Мексиці. Як і Непейпієв та Слорячук, які до цього пів року грали за Лівий Берег та Поділля відповідно.

Загалом, на нас очікує битва середняків турнірної таблиці із своїми власними, один на одного не схожими проблемами. Що підготував Григорчук під своє повернення? Чи не перетвориться друга половина сезону для Руху у виставкове шоу юнаків? А головне, хто взагалі живий-здоровий нині у складі львів’ян? Цікава інтрига, як для пробудження із зимової сплячки.

Орієнтовні склади команд

Рух: Ледвій — Роман, Дідик, Холод, Лях — Тлумак, Підгурський, Рябов — Ременяк, Карабін, Руніч.

ЛНЗ: Пеньков — Путря, Муравський, Саліху, Драмбаєв — Танковський, Бойко, Кушніренко — Г. Пасіч, Халайла, Топалов.

Цікаві факти

– Наступний гол стане для ЛНЗ 50 у рамках УПЛ.

– Рух може здобути 20 домашню перемогу в чемпіонаті.

– ЛНЗ може програти 20 матч в УПЛ, серед них — 10 на виїзді.

– ЛНЗ не виграє п’ять матчів поспіль (антирекорд клубу): нічия та чотири поразки.

– ЛНЗ пропускає в гостях бодай один м’яч 15 матчів поспіль — загалом 24 голи.

– 30 домашня гра для Руху під орудою Віталія Пономарьова в чемпіонаті.

– Роман Григорчук дебютує на чолі третього клубу УПЛ. Раніше — Металург Запоріжжя та Чорноморець.

– 180 матч Григорчука в УПЛ у якості тренера.

– Ілля Путря (ЛНЗ) може забити десятий гол у чемпіонаті.

Форма команд