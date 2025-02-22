Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 18-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють петровський Інгулець та житомирське Полісся.

Петровський Інгулець та житомирське Полісся зіграють у вісімнадцятому турі української Прем'єр-ліги на житомирському Центральному.

Василь Кобін, після поразки від ковалівського Колосу (0:2), використав із перших хвилин Бенедюка та Жовтенка в обороні, тоді як Сад гратиме в центрі поля, а Пушкарьов розташується в атаці.

Імад Ашур, на тлі перемоги над донецьким Шахтарем (1:0), залучив до стартового складу Волинця в рамці воріт, тоді як Майсурадзе та Чоботенко гратимуть у захисті, а Таллес та Андрієвський розташуються в центрі поля, тоді як Батіста та Йосефі дебютують в атаці.

Інгулець: Паламарчук — Бенедюк, Жовтенко, Малиш, Катрич — Лосенко — Пушкарьов, Сад, П’ятов, Могильний — Волохатий.

Запасні: Жилкін, Сидоренко, Чабан, Кисленко, Гаджук, Скороход, Дихтярук, Фарасєєнко, Меленчук.



Полісся: Волинець — Майсурадзе, Сарапій, Чоботенко, Михайліченко — Йосефі, Таллес, Андрієвський — Гуцуляк, Батіста, Крушинський.

Запасні: Кудрик, Сунцов, Бескоровайний, Матич, Віале, Тейлор, Мельниченко, Караман, Гонсалвеш, Перейра, Назаренко, Лєднєв, Пайшао.



Гра Інгулець — Полісся почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.