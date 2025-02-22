Україна

Швидкий гол уже на третій хвилині приніс черкаському колективу довгоочікувану перемогу.

На завершення ігрового дня суботи в рамках вісімнадцятого туру української Прем’єр-ліги ми завітали до Львова, де останнім часом без медичних масок у публічному просторі з’являтись зась. Кажуть, що вирують страшні респіраторні захворювання, від чого, зокрема, уже встиг постраждати місцевий Рух. Дійшло до того, що домашній матч "жовто-чорних" проти черкаського ЛНЗ міг узагалі не відбутись, але відповіді на свій запит щодо перенесення гри господарі так і не дочекались.

Тож залишалось лише здогадуватись, кому довірить місце в стартовому складі Віталій Пономарьов, щодо долі проєкту якого ми дізнались безпосередньо під час різдвяно-новорічного циклу свят. І нічого доброго та історія для Руху не передбачає, тож завдання команди нині — гідно дограти сезон, а там уже буде так, як у підсумку домовляться із львівськими Карпатам. "Бузковим" тим часом такий сценарій не загрожує, і вони навіть призначили Романа Григорчука собі за головного тренера, тож явно на щось розраховують.

Гості вирішили привітати свого тренера з важливою подією й уже від перших хвилин полетіли на чужу половину атакувати ворота. І якщо Яшарі з першої спроби Ледвія не пробив, то вже на третій хвилині контратака через правий фланг за допомоги його передачі на загострення перейшла на Танковського, а той у вільному центрі чужого штрафного не схибив перед воротарем. І це також був дебютний матч за новий клуб для В’ячеслава та відповідно дебютний гол.

Щоправда, подальший хід подій після такого вибухового старту зустрічі нас відверто засмутив. Бо ЛНЗ, хоча й тримав м’яч, але за другим голом одразу не пішов, після чого емоції охололи настільки, що момент Момо з ударом із лівого краю чужих володінь, із яким упорався Ледвій, так і залишився останнім на обидві команди до перерви.

У другому таймі ЛНЗ знову спробував сходити за швидким м’ячем, але повторити трюк не вдалось, бо удар Ейнела в центрі штрафного прийняла на себе поперечина чужих воріт. Після цього команда Григорчука занадто ризиковано вирішила, що краще буде віддати м’яч суперникам, тому решту матчу ми спостерігали за тим, як Рух атакує, але в нього так само мало що виходить.

Пономарьов цього разу заміни робив швидко й масовано, але це жодним чином не допомагало створити бодай щось, окрім моменту з дальнім ударом від Погорілого з лівого флангу посеред другого тайму, і більше окрім цього господарі так ні на що й не змогли розраховувати в підсумку. Навіть під час метушні в чужих володіннях у фінальній атаці.

У наступному турі львівський Рух гостюватиме в луганської Зорі, тоді як черкаський ЛНЗ може нікуди не їхати — далі гра на виїзді проти львівських Карпат.Рух —0:1Танковський, 3Ледвій — Роман, Слюсар (Притула, 76), Холод, Лях — Підгурський (Рябов, 46), Дідик, Едсон (Пастух, 46) — Тлумак (Слюбик, 46), Климчук (Погорілий, 69), Карабін.Кучеренко — Путря, Дайко, Муравський, Драмбаєв — Кушніренко, Яшарі, Танковський — Молло (Топалов, 83), Момо, Ейнел (Пасіч, 76).Попередження: Драмбаєв, Притула — Молло, Яшарі