Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 18-го туру чемпіонату України, який відбудеться 23 лютого та розпочнеться о 15:30.

Олександрія та луганська Зоря продовжуватимуть недільну програму вісімнадцятого туру української Прем’єр-ліги.

ОЛЕКСАНДРІЯ — ЗОРЯ

НЕДІЛЯ, 23 ЛЮТОГО, 15:30. КСК НІКА, ОЛЕКСАНДРІЯ. АРБІТР — МАКСИМ КОЗИРЯЦЬКИЙ (ЗАПОРІЖЖЯ)

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.TV

Команда Руслана Ротаня в першій частині сезону здивувала своєю залученістю до чемпіонських перегонів і в підсумку пішла зимувати на надзвичайно високій, як для себе, другій сходинці турнірної таблиці та з відставанням у п’ять очок від київського Динамо та відповідною перевагою над донецьким Шахтарем. Це змушує й надалі вважати "поліграфів" повноцінним претендентом на першу сходинку, проте є важливий нюанс.

На турнірній дистанції стало зрозуміло, що Олександрія може підтримувати імпульс на відносно нетривалому відтинку сезону. Чим ближче ми підходили до зимової пори року, тим нижче ставала якість гри у виконанні команди Ротаня. Можна сміливо стверджувати, що вона зрештою наїлась футболом на високому рівні, і як наслідок ми побачили від неї аж чотири втрати очок у заключних п’яти матчах чемпіонату для 2024 року. У тому числі, "поліграфи" не подужали тижневу серію з двох матчів поспіль проти київського Динамо, за рахунок чого й сформувалось вищезгадане відставання (0:0 та 0:3).

І якщо зимова перерва для команди Ротаня в підсумком виявилась потрібною, як ковток свіжого повітря, то луганська Зоря саме перед відходом на відпочинок і почала набирати оберти, тож, можливо, у чомусь і пожалкувала з приводу того, що треба брати павзу в офіційних матчах. Нині команда Младена Бартуловича йде десятою, хоча багато хто погоджується, що з її набором виконавців можна було розраховувати й на більш високі позиції.

Аби весняна частина сезону пройшла більш стабільно, "мужики" повинні були виходити на трансферний ринок і шукати хоч якогось підсилення для власного складу. Зрештою, Зоря таки продала Захеді Шахаба й заробила на цьому пристойні 500 тис. євро, частина з яких була одразу використана для покриття вартості переходу боснійського півзахисника Деяна Попари.

Також удалось переманити з Інгульця Володимира Білоцерковця до власної центральної лінії, а з оренди в Минаї повернулись Іван Головкін та Ілля Гулько, які просто збільшили ротацію. Серед утрат при цьому жодного реально важливого гравця Зоря не втратила. Нваезе, Беніто, Ндур, Олексій Гусєв — вони всі грали на правах оренди, грали небагато, і так само тихо пішли.

Олександрія теж відпустила трьох власних футболістів, і якщо Родіон Плакса та Владислав Погорілий залишились у межах України, останнього ми навіть бачили напередодні в грі львівського Руху, то Денис Костишин учергове поїхав за кордон, але цього разу в межах Європи — до Дріти з Косова.

Однак без підсилення теж не обійшлось — Динамо, можливо, трохи необачно передало конкурентам готових до гри Володимира Шепелєва та Антона Боля, до яких також долучились легіонери в напад Теді Цара та захисник Тео Матам. Не надто жвава кампанія переходів вийшла, проте проблемні зони закрити вдалось.

Орієнтовні склади команд

Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк —Шепелєв, Калюжний, Ковалець — Безерра, Філіппов, Цара.

Зоря: Турбаєвський — Тронтель, Джордан, Ескінья, Вантух — Попара, Яцик — Кирюханцев, Мічін, Білоцерковець — Будківський.

Цікаві факти

– Олександрія не програє в чемпіонаті 13 матчів поспіль: 9 перемог та 4 нічиї.

– Але Зорі на власному полі "поліграфи" не можуть забити з 23 листопада 2019 року (390 хвилин).

– Якщо буде нічия, то це буде рекорд Олександрії за кількістю домашніх мирових поспіль — наразі їх дві.

– Зоря неодмінно пропускає голи вже шість ігор УПЛ поспіль — загалом 9 м’ячів за цей час.

– Артем Шулянський (Олександрія) може провести 50 матч в УПЛ.

– Микита Турбаєвський (Зоря) може оформити 10 "сухий" матч.

Форма команд