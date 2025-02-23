Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 18-го туру чемпіонату України, який відбудеться 23 лютого та розпочнеться о 18:00.

Київське Динамо та львівські Карпати завершуватимуть недільну програму вісімнадцятого туру української Прем’єр-ліги.

ДИНАМО КИЇВ — КАРПАТИ

НЕДІЛЯ, 23 ЛЮТОГО, 18:00. ДИНАМО ІМ. В. ЛОБАНОВСЬКОГО, КИЇВ. АРБІТР — МИКОЛА БАЛАКІН (КИЇВСЬКА ОБЛ.)

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.TV

Центральний матч усього вікенду нашого футболу залишається на недільний вечір — це гарна новина для всіх вболівальників. Хоча й чергові заморозки на ту пору доби навряд чи дадуть командам розкрити свій потенціал на повну. Однак у цього протистояння дійсно є чимала історія гарячих взаємин, і єдиного, чого не вистачатиме, це заповнених ущент трибун, як це було колись.

Бо гра насправді обіцяє бути цікавою. Із одного боку Динамо, яке перебуває на вершині турнірної таблиці із солідним відривом від переслідувачів, але оскільки до кінця сезону залишається ще чимало матчів, то розслаблятись команді Олександра Шовковського зась. Із іншого — Карпати, чиї амбіції подекуди проглядались у першій частині сезону, але апетит приходить уже під час куштування страви, тож від "левів" вимагатимуть дедалі більшого.

Воно й не дивно — статус "головної команди міста Лева" ще треба виправдовувати, бо після появи новини про майбутнє об’єднання з Рухом тільки про це й говорять. Наслідки цього процесу вже помітні на заявці Карпат на другу частину сезону. Олексій Сич, Ілля Квасниця, Ігор Краснопір та Олег Федор ще нещодавно були "жовто-чорними", а тепер стали "зелено-білими", і, вочевидь, вони прийшли не просиджувати тренувальний костюм на лаві для запасних.

Особливо форвард цікавив Карпати, бо з Ігором Невесом та Денисом Устименко, як не намагався Владислав Лупашко, але створити дійсно значну атакувальну міць так і не вдалось. Окрім цього, львів’яни підсилились ще й у центрі оборони, де заплатили 500 тис. євро за Тимура Стецькова з Кривбасу, а також додали ротації в центрі поля за рахунок юнака Луїса Яно з Палмейраса та Патрісіо Танди з аргентинського Расінга.

Таким чином можна вважати, що Карпати були доволі активними на зимовому трансферному ринку, чого не скажеш проти Динамо. Відхід Георгія Бущана до Аш-Шабабу приніс клубу 3 млн євро, проте залишив із Русланом Нещеретом у якості основного воротаря, щодо чого серед уболівальників є певна доля скепсису. Також клуб залишили Олександр Андрієвський та Володимир Шепелєв, тож у центрі поля ротація буде навіть меншою, аніж у першій частині кампанії. Виходить, що за рахунок кадрів з академії "біло-сині" й будуть виходити з різних несподіваних ситуацій, якщо ті виникатимуть.

Перед грою очевидно лише одне — у обох команд є, що доводити в цьому матчі. Карпати точно спробують себе на тлі потужного супротивника, але з тим, як у першій частині сезону львів’яни проводили матчі на виїзді, треба щось терміново робити. Питання психології? Лупашко про це неодноразово говорив прямо на своїх пресконференціях, тож розуміє проблему. Що ж до колективу Шовковського, то, вочевидь, легкої прогулянки за третьою зіркою на емблемі ніхто не гарантує, проте гандикап над суперниками дає простір для маневру, який буде дуже актуальним пізніше, коли ще й Кубок додасться до розкладу.

Орієнтовні склади команд

Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Попов, Дячук, Вівчаренко — Бражко, Шапаренко — Ярмоленко, Буяльський, Кабаєв — Ванат

Олександрія: Кінарейкін — Сич, Бабогло, Стецьков, Мірошниченко — Федор, Танда, Чачуа — Квасниця, Краснопір, Очеретько.

Цікаві факти

– Динамо не програє в чемпіонаті 19 матчів поспіль: 15 перемог та чотири нічиї.

– А на своєму полі кияни не програють в УПЛ уже 20 ігор: 17 перемог, три нічиї.

– Капати не грають унічию в чемпіонаті вісім матчів поспіль: п’ять перемог, три поразки.

– Карпати програли в гостях три останні гри.

– Олександр Шовковський проведе на чолі Динамо 30 домашній матч у чемпіонаті.

– Владислав Лупашко в якості тренера різних клубів може або здобути десяту перемогу, або зазнати десятої поразки.

– Едуардо Герреро (Динамо) може провести 50 матч в УПЛ.

– Віталій Буляьський може забити 65 гол у чемпіонаті, Владислав Ванат — 40, Олександр Караваєв — 35, Назар Волошин — 15, Микола Михайленко (усі — Динамо) та Денис Мірошніченко — 10.

Форма команд