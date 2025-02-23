Україна

Натомість команда Юрія Максимова, який додивлявся гру з роздягальні, перемістилась у зону перехідних матчів.

Протистояння неділі в рамках вісімнадцятого туру української Прем’єр-ліги розігрівались матчем у столиці, де на полі Оболонь-Арени місцевий однойменний клуб приймав полтавську Ворсклу. І для обох команд цей матч мав неабияке турнірне значення, оскільки "пивовари" та "зелено-білі" перебували в нижній частині турнірної таблиці, і в разі перемоги господарів саме гостей, а також Чорноморець та Лівий Берег міг би обійти колектив Сергія Шищенка.

Напружена боротьба вже в першому таймі. Власне, заради цього ми й зібрались подивитись цю гру, тож отримали бажане в підсумку. Спочатку домінували гості, створили перші гольові нагоди, але Мякушко та Авдилі не квапились ними користатись, тож із часом гра перейшла на половину поля Ворскли, і вже Оболонь відзначилась кількома непоганими подачами на загострення до чужого штрафного.

А потім настала середина першого тайму, коли обидві команди не надто соромились атакувати в обидва боки поля, тож гра стала одразу цікавою та сповненою гольовими моментами. І тут уже доводилось рятувати свої ворота молодим Марченку та Ісенку. Воротарі в підсумку із своїм обсягом роботи впорались належним чином, тож голів ми в першому таймі так і не побачили, проте одну тенденцію помітили — поле з часом кращої якості точно не ставало, тож виникали різні дрібні помилки.

Другий тайм командам доволі довго не вдавалось як слід розігріти, проте чи не перший цікавий момент у будь-якому штрафному майданчику виявився найбільш суперечливим у цій грі. Груша пробив з правого флангу, влучив у руку Павлюку — це бачили всі. Але хіба цей епізод тягнув на призначення пенальті? Ось тут думки суттєво різняться. Проте не в бригади арбітрів. VAR утрутився й одинадцятиметровий таки був призначений. А Суханов його реалізував ударом у правий верхній кут.

Можна вважати, що після цього гра остаточно перейшла на половину Оболоні, бо Ворскла прагнула відіграти. Однак якість створених моментів командою Максимова викликала чимало запитань. До речі, тренера під завісу гри вилучили за надмірні емоції, бо він учергове не стримався, коли м’яч не залишились за його командою під час одного з епізодів у чужому штрафному.

Що ж до гольових моментів, то полтавці просто вантажили з флангів у пошуках щастя, і таки ледь не знайшли його, коли на 79 хвилині Іжде в центрі штрафного підготував момент для удару Ндукве, але той не влучив у лівий кут із боротьби. Десь на такій самій відстані від лівої стійки потім пролетів і постріл Кулача з близького стандарту перед чужими володіннями, хоча цю гру можна було б і закрити завчасно, якби свій поодинокий момент біля чужих воріт належним чином використав Тарануха.

У наступному турі київська Оболонь прийматиме житомирське Полісся, тоді як полтавська Ворскла гратиме вдома проти київського Динамо.— Ворскла 1:0Суханов, 66 (пен.)Марченко — Стасюк, Курко, Дубко, Суханов — Вітенчук (Мороз, 90+1) — Ільїн, Груша (Слободян, 82), Черненко (Ломницький, 90_2), Блізніченко (Тарануха, 46) — Бичек (Устименко, 76).Ісенко — Крупський, Павлюк, Бацула, Пердута — Кане (Ндукве, 67), Малиш, Скляр, Мякушко (Нестеренко, 67) — Авдилі (Кулач, 70), Салабай (Ієде, 75).Попередження: Груша, Стасюк, Вітенчук — Павлюк, Салабай, Скляр