Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 23 лютого 2025 року.
Динамо Київ — Карпати, фото: ФК Динамо
23 лютого 2025, 21:29
Динамо Київ розібралось із Карпатами. Команда Олександра Шовковського переважала суперників у атакувальному плані й зрештою реалізувала пару моментів.
У наступному турі київське Динамо гратиме в гостях у полтавської Ворскли, тоді як львівські Карпати прийматимуть черкаський ЛНЗ.
Огляд матчу:
Динамо Київ — Карпати 2:0
Голи: Михайленко, 54, Ванат, 75
Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Попов, Михавко, Вівчаренко (Дубінчак, 79) — Буяльський (Шапаренко, 79), Михайленко (Рубчинський, 85), Піхальонок (Бражко, 65) — Ярмоленко (Волошин, 65), Ванат, Кабаєв.
Карпати: Кінарейкін — Сич, Бабогло, Педросо, Мірошніченко — Чачуа (Танда, 85), Альварес, Бруніньйо (Стеніо, 62) — Очеретько (Шах, 62), Краснопір (Підлепенець, 79), Костенко (Ігор, 79).
Попередження: Попов — Бабогло.