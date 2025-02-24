Україна

Команда Маріно Пушича провела черговий нервовий поєдинок за повної переваги.

Вісімнадцятий тур української Прем’єр-ліги добігав до завершення надвечір понеділка, коли у Львові на Арені Львів і до донецького Шахтаря дійшла черга офіційно повернутись до розіграшу національної першості в 2025 році. Завдання у команди Маріно Пушича цього разу буде надзвичайно складне — попереду залишилось не так уже й багато матчів до завершення кампанії, а відстань від київського Динамо перед початком вихідних складала аж десять балів, і оскільки конкуренти свій матч виграли, то вона відповідно збільшилась.

Проте футбольний матч ніколи не є суто одностороннім рухом, бо в команди напроти завжди є власні амбіції. Цього разу в суперниках "гірників" був київський Лівий Берег, який майже пів року знайомився з реаліями нашого "елітного" футболу, і тепер уже розуміє певні нюанс. Позаяк, у команди Віталія Первака завжди відзначали відмінну тактичну підготовку, і лише результативність "лелек" ставила під сумнів їхню боротьбу позиції за місця подалі від зони вильоту.

Хоча по першому тайму було б важко здогадатись про те, що гості мало забивають у своєму першому сезоні на такому рівні. У будь-якому випадку, жодних підстав так вважати команда Первака просто не залишала. Вона за кількістю ударів, вочевидь, поступилась Шахтарю, але коли твої два постріли — це реальні претенденти на забиті м’ячі, а у суперників, у кращому випадку, влучання в площину, то є привід замислитись.

Аж занадто легко було піймати на контратаці команду Пушича, яка цього разу обходилась без травмованих Судакова та Марлона в заявці, тож креативна складова попереду була в дещо обмеженому варіанті. А там, де "гірникам" не вдається ввімкнути свій традиційний стиль лавини гольових моментів у чужому штрафному, неодмінно виникатимуть негаразди в обороні. Синиця та Сухоручко були аж надто близькими до того, щоб цим скористатись.

Певна річ, без моментів на перерву не пішов і Шахтар. У Траоре був, напевно, найкращий шанс забити серед інших партнерів, але удар головою з близької відстані якось ногою витягнув Механів. Не останній сейв воротаря Лівого Берега в цій грі, який на тверезу голову важко собі навіть уявити. У другому таймі він уже мав стримувати намагання дебютанта Еліаса забити свій перший гол в УПЛ.

Проте перший тайм, так, Лівий Берег залишив без змін за рахунком на табло, що вже можна було вважати за досягнення гостьового колективу. У другій половині гри з цим було вже важче, бо контратаки зникли як явище, а постійно сидіти біля власних воріт — то вже велика розкіш. Не кожен може витримати. Зрештою, не витримали й "лелеки".

Десь перед завершенням повної години ігрового часу було помітно, що гості вже знесилені й банально не встигали за різкими змінами напрямку розвитку епізодів. Шахтар у підсумку так і забив свій м’яч, коли подача з лівого флангу від Азеведо стрибала по головах Вінісіуса, Траоре та Шведа аж до тих пір, коли останній не спрямував м’яч у сітку біля дальньої стійки. І Пушич саме в цей момент вирішив підкинути до розжарілого полум’я ще й Еліаса.

Дебютант майже подякував тренеру за довіру дебютним забитим м’ячем, але спочатку йому довелось познайомитись із воротарським мистецтвом Механіва, який божевільним чином витягнув удар зблизька під час розстрілу в центрі штрафного. А потім Еліас уперше почув, як дзвенить права стійка правих від камери трибун на Арені Львів, хоча до цього її також перевірив на міцність Назарина в тому ж самому епізоді. Шахтар наче й атакував, але не забив удруге, тож коли суперники знову побігли наприкінці зустрічі до воріт Дмитра Різника, довелось трохи понервувати. Але без наслідків. Цього разу.

У наступному турі донецький Шахтар прийматиме Олександрію, тоді як київський Лівий Берег поїде в гості до одеського Чорноморця.— Лівий Берег 1:0Швед, 61Д. Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Азарові (Педриньо Азеведо, 46) — Бондаренко, Криськів, Педріньйо да Сілва (Назарина, 46) — Швед, Траоре, Кевін.Механів — Астахов, Семенов, Шаповал, Сіднней — І. Когут (Галас, 82), Дедух, Синиця (А. Різник, 82), М. Когут (Приходько, 82), Шастал — Сухоручко.Попередження: Педріньйо да Сілва, Бондар, Кевін — Семенов