Україна

Система ВАР буде присутня на кожному матчі чемпіонату України.

Українська асоціація футболу оголосила про призначення суддівських бригад на матчі 19 туру української Прем'єр-ліги.

Зокрема матч між полтавською Ворсклою та київським Динамо обслуговуватиме Олексій Деревінський, а за систему ВАР відповідатиме Віктор Копієвський.

Поєдинок між донецьким Шахтарем та Олександрією довірили Миколі Балакіну, якому із системою ВАР допоможе Денис Шурман.

УПЛ. 19 тур

28 лютого (п’ятниця)

13:00 Оболонь — Полісся. Арбітр – Роман Блавацький (Львів), VAR – Олександр Афанасьєв (Харків).

15:30 Ворскла — Динамо Київ. Арбітр — Олексій Деревінський (Хмельницький), VAR — Віктор Копієвський (Кропивницький).

18:00 Карпати Львів — ЛНЗ. Арбітр — Ігор Пасхал (Херсон), VAR — Дмитро Кубряк (Одеса).

1 березня (субота)

13:00 Інгулець — Кривбас. Арбітр — Сергій Задиран (Київська область), VAR — Володимир Новохатній (Черкаси).

15:30 Чорноморець — Лівий Берег. Арбітр — Олександр Шандор (Львів), VAR — Денис Резніков (Кам'янське).

18:00 Шахтар — Олександрія. Арбітр — Микола Балакін (Київська область), VAR — Денис Шурман (Киъвська область).

2 березня (неділя)

15:30 Зоря — Рух. Арбітр — Дмитро Панчишин (Харків), VAR — Клим Заборода (Київ).

18:00 Верес — Колос. Арбітр — Анастасія Романюк (Івано-Франківськ), VAR — Михайло Райда (Закарпатська область).

Після 18 турів Динамо набрало 46 очок та лідирує в УПЛ, випереджаючи Олександрію на п'ять балів. Трійку найкращих замикає Шахтар – 36 очок, але у "гірників" на одну гру зіграно менше.