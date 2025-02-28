Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату України, який відбудеться 28 лютого, розпочавшись о 18:00.

У рамках 19-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25 Карпати на нейтральному полі зустрінуться з ЛНЗ.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

П'ЯТНИЦЯ, 28 ЛЮТОГО, 18:00. СТАДІОН ЦЕНТРАЛЬНИЙ, ЖИТОМИР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІГОР ПАСХАЛ (ХЕРСОН). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Львів'яни повернулися на внутрішню арену виїзним матчем проти Динамо Київ минулої неділі. Завдати лідеру турнірної таблиці УПЛ першої в ході поточної кампанії поразки "зелено-білим" не вдалося. Через результативні удари Миколи Михайленка й Владислава Ваната Карпати вдруге поспіль поступилися з рахунком 2:0 у поєдинку чемпіонату України.

Через технічні проблеми на стадіон Україна підопічні Владислава Лупашка не повернуться й сьогодні ввечері. Помститися клубу з Черкас за поразку (1:2) в серпневому матчі першого кола Карпати намагатимуться в Житомирі. Варто зауважити, що в разі повторного успіху "бузкові" обійдуть свого суперника в турнірній таблиці УПЛ, тож проблем із мотивацією не має бути в обох сторін майбутньої дуелі.

ЛНЗ у першому матчі під керівництвом Романа Григорчука минулої суботи впорався з іншим представником Львова, а саме Рухом. В'ячеслав Танковський своїм голом у дебютному поєдинку за черкаський колектив приніс йому перемогу з рахунком 1:0. Цікаво, що це була перша за майже рік "суха" виїзна звитяга ЛНЗ, тоді як попередня мала місце саме в Житомирі, у матчі УПЛ проти Полісся (1:0).

Після серії з п'яти поєдинків без перемог черкасці спробують вдруге поспіль уникнути поразки. І якщо це виглядає доволі реалістичним сценарієм, то от щодо того, що вони ще раз збережуть свої ворота "сухими", є цілком справедливі сумніви, адже у виїзних зустрічах УПЛ-2024/25 тільки Інгулець пропустив більше голів (18 проти 29-ти).

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Карпати: Кінарейкін — Сич, Педросо, Стецьков, Мірошніченко — Альварес — Підлепенець, Чачуа, Бруніньйо, Костенко — Краснопір

ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Дайко, Муравський, Драмбаєв — Танковський, Кушніренко — Топалов, Авагімян, Суареш — Момо

ЦІКАВІ ФАКТИ

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10-й матч Карпат в УПЛ в статусі господарів поля.

Домашня переможна серія Карпат триває в Чемпіонаті 4 гри.

Безнічийна серія Карпат триває в Чемпіонаті 9 ігор: 5 перемог та 4 поразки.

Серія Карпат на своєму полі без пропусків голів триває 470 хвилин.

Гольова серія ЛНЗ триває в УПЛ 4 гри — 4 голи.

90-й гостьовий тренерський матч Романа Григорчука біля керма різних клубів УПЛ, в якому його підопічні можуть здобути 30-ту виїзну перемогу.

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10-й гол в УПЛ може забити Ілля Путря (ЛНЗ), Денис Мірошниченко (Карпати).

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