Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 19-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють київська Оболонь та житомирське Полісся.
Олександр Назаренко, фото ФК Полісся Житомир
28 лютого 2025, 12:01
Київська Оболонь та житомирське Полісся зіграють у дев'ятнадцятому турі української Прем'єр-ліги на Оболонь-Арені.
Сергій Шищенко, після перемоги над полтавською Ворсклою (1:0), залучив до стартового складу Приймака до центру оборони, тоді як Тарануха гратиме в півзахисті.
Імад Ашур, на тлі перемоги над петровським Інгульцем (1:0), використав із перших хвилин Віале в центрі оборони, тоді як Крушинський та Мельниченко гратимуть у центрі поля, а Назаренко повернеться на лівий фланг атаки.
Оболонь: Марченко — Стасюк, Приймак, Дубко, Суханов — Вітенчук — Ільїн, Тарануха, Черненко, Блізніченко — Бичек.
Запасні: Федорівський, Рибка, Прокопенко, Ломницький, Курко, Мороз, Слободян, Устименко, Теслюк, Юшко, Корх, Фещенко.
Запасні: Кудрик, Сунцов, Бескоровайний, Матич, Тейлор, Бітон, Йосефі, Караман, Гонсалвеш, Лєднєв, Пайшао.
Полісся: Волинець — Майсурадзе, Віале, Чоботенко, Михайліченко — Крушинський, Мельниченко, Андрієвський — Гуцуляк, Батіста, Назаренко.
Гра Оболонь — Полісся почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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