Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 19-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють київська Оболонь та житомирське Полісся.

Київська Оболонь та житомирське Полісся зіграють у дев'ятнадцятому турі української Прем'єр-ліги на Оболонь-Арені.

Сергій Шищенко, після перемоги над полтавською Ворсклою (1:0), залучив до стартового складу Приймака до центру оборони, тоді як Тарануха гратиме в півзахисті.

Імад Ашур, на тлі перемоги над петровським Інгульцем (1:0), використав із перших хвилин Віале в центрі оборони, тоді як Крушинський та Мельниченко гратимуть у центрі поля, а Назаренко повернеться на лівий фланг атаки.

Оболонь: Марченко — Стасюк, Приймак, Дубко, Суханов — Вітенчук — Ільїн, Тарануха, Черненко, Блізніченко — Бичек.

Запасні: Федорівський, Рибка, Прокопенко, Ломницький, Курко, Мороз, Слободян, Устименко, Теслюк, Юшко, Корх, Фещенко.



Полісся: Волинець — Майсурадзе, Віале, Чоботенко, Михайліченко — Крушинський, Мельниченко, Андрієвський — Гуцуляк, Батіста, Назаренко.