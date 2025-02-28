Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату України, який відбудеться 28 лютого, розпочавшись о 13:00.

У рамках 19-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25 Оболонь на власному полі зустрінеться з Поліссям.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

П'ЯТНИЦЯ, 28 ЛЮТОГО, 13:00. ОБОЛОНЬ АРЕНА, КИЇВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РОМАН БЛАВАЦЬКИЙ (ЛЬВІВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Колектив Сергія Шищенка повернувся на рідну Оболонь Арену після зборів матчем проти Ворскли, одного з конкурентів у боротьбі за збереження прописки в "еліті" українського футболу. Перший у сезоні гол Сергія Суханова, який реалізував пенальті в другому таймі поєдинку, приніс господарям поля перемогу з рахунком 1:0 й вивів їх із небезпечної зони турнірної таблиці УПЛ.

Відзначити варто й 11-го наймолодшого серед голкіперів дебютанта чемпіонату України. Із 18-річним Денисом Марченком, який лише за два дні до початку матчу дізнався, що гратиме, Оболонь вперше в ході поточної кампанії здобула звитягу на власному полі, втримавши свої ворота "сухими". Однак, уже сьогодні вдень уникнути пропущених голів буде значно складніше.

Полісся — четверта найрезультативніша команда УПЛ-2024/25. У попередніх 18-ти поєдинках житомиряни 25 разів святкували взяття воріт своїх суперників, поступаючись за цим показником тільки представникам топ-3 турнірної таблиці. Тим не менш, минулої суботи підопічні Імада Ашура вдома лише мінімально зуміли здолати Інгулець завдяки голу Факундо Батісти в дебютному для нього матчі за клуб.

Однієї з чотирьох своїх найбільших поразок в УПЛ "пивовари" зазнали саме від "вовків", у першому колі поточної кампанії. Тоді, наприкінці серпня в Житомирі, господарі поля з хет-триком Олександра Назаренка здобули розгромну перемогу (4:0), яка для Полісся є найбільшою в матчах чемпіонату України. Тож очікувано, що гості сьогодні є фаворитами.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Оболонь: Марченко — Стасюк, Приймак, Дубко, Суханов — Вітенчук — Ільїн, Черненко, Груша, Блізніченко — Тарануха

Полісся: Волинець — Майсурадзе, Чоботенко, Віалле, Михайліченко — Йосефі, Таллес, Андрієвський — Гуцуляк, Батіста, Крушинський

ЦІКАВІ ФАКТИ

Оболонь може здобути 10-ту перемогу або на своєму полі 10-й раз зіграти внічию в УПЛ.

Переможна клубна рекордна серія Оболоні триває в Чемпіонаті 2 гри.

Безпрограшная серія Оболоні триває в УПЛ 4 гри: 2 перемоги та 2 нічиї.

Переможна серія Полісся триває в Чемпіонаті 2 гри і до повторення клубного рекорду ще одна вікторія.

Сергій Шищенко біля керма різних клубів може здобути 10-ту перемогу в УПЛ.

50-й матч в УПЛ може провести Данило Карась (Оболонь).

20-й гол в УПЛ може забити Олександр Назаренко (Полісся), 10-й — Денис Устименко (Оболонь).

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