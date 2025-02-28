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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 19-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють львівські Карпати та черкаський ЛНЗ.

Львівські Карпати та черкаський ЛНЗ зіграють у дев'ятнадцятому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Центральний у Житомирі.

Владислав Лупашко, після поразки від київського Динамо (0:2), залучив до стартового складу Стецькова в центрі оборони, тоді як Чачуа повернеться до центру поля, а Підлепенець розташується праворуч в атаці.

Роман Григорчук, на тлі перемоги наді львівським Рухом (1:0), використав із перших хвилин Пасіча та Тілля під нападником.

Карпати: Кінарейкін — Сич, Педросо, Стецьков, Мірошніченко — Очеретько, Альварес, Чачуа — Підлепенець, Краснопір, Бруніньйо.

Запасні: Кемкін, Киричок, Ігор, Квасниця, Клименко, Чабан, Танда, Костенко, Полегенько, Шах.



ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Муравський, Дайко, Драмбаєв — Кушніренко, Танковський — Г. Пасіч, Тілль, Ейнел — Момо.

Запасні: Самойленко, Пеньков, Саліху, Каплієнко, Нонікашвілі, Авагімян, Бойко, Топалов, Наумець, Халайла, Якименко, Ассінор.



Гра Карпати — ЛНЗ почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.