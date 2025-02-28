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Юрія Максимова не було в технічній зоні полтавців, але під час перерви в роздягальні він свою справу зробив.

П’ятнична частина дев’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги була насичена на події й отримала своє продовження посеред дня так само в столиці. Полтавська Ворскла стала черговим формальним "господарем" стадіону Динамо ім. В. Лобановського, оскільки домашня арена команди Юрія Максимова досі не відійшла від складного зимового періоду.

До речі, самого головного тренера "зелено-білих" навіть не було в технічній зоні через вилучення в попередній грі та дискваліфікацію в наслідок цього. А протистояти доводилось не абикому, а київському Динамо, яке перебуває на шляху до третьої зірки над емблемою, і кожна потенційна перемога лише наближає колектив Олександра Шовковського до омріяного успіху.

У першому таймі цієї зустрічі ми стали свідками чергового неоднозначного ігрового періоду від "біло-синіх". Динамо начебто й зуміло відкрити рахунок на 16 хвилині зусиллями Буяльського, якого вдалою передачею з глибини поля знайшов Дячук, проте в подальшому ми побачили таку кількість гольових моментів від Ворскли, що цю перевагу впевненою точно назвати було неможливо.

Нервував Нещерет, що було помітно за кількома його невпевненими спробами забирати м’ячі під час дальніх ударів і, напевно, недарма була така реакція від голкіпера Динамо, бо одного разу під час удару головою від Кулача навіть поперечині довелось рятувати ворота киян. Ворскла загалом атакувала більш яскраво на різноманітно за суперників, проте свій гол у відповідь так і не знайшла, після чого Максимов пішов розмовляти з командою під час перерви з VIP-ложі.

Вочевидь, поговорили продуктивно, бо після перерви атакувала в принципі лише одна команда — та, яка номінальним господарем поля вважалась у цій грі. І Ворскла таки домоглась свого, коли на 64 хвилині чергова радіокерована подача з правого флангу від Крупського полетіла на дальню стійку, де Скляр головою спокійно її завершив із близької відстані.

Майже аналогічний момент мав і Салабай трохи пізніше, проте Нещерет урятував команду від непоправного. Бо Динамо на той момент мало що могло продемонструвати в атаці й обійшлось без ударів у площину воріт у другому таймі взагалі. А з небезпечних хіба що момент Михайленка наприкінці зустрічі під час подачі кутового, який завершився ударом зльоту в центрі штрафного над воротами, претендував на цей статус. І навіть де в чому безглузде вилучення Островського за два швидких попередження перед компенсованим часом ситуацію на користь киян не змінило.

У наступному турі полтавська Ворскла прийматиме львівські Карпати, тоді як київського Динамо поїде в гості до черкаського ЛНЗ.Ворскла — Динамо Київ 1:1Скляр, 64 — Буяльський, 16Ісенко — Крупський, Павлюк, Бацула, Пердута — Кане (Мякушко, 56), Скляр, Челядін (Островський, 80), Салабай — Авдилі (Ієде, 56), Кулач (Ндукве, 63).Нещерет — Тимчик, Дячук, Михавко, Вівчаренко (Дубінчак, 46) — Буяльський (Шапаренко, 72), Михайленко, Піхальонок (Бражко, 62) — Ярмоленко (Брагару, 84), Ванат, Кабаєв (Волошин, 62).Попередження: Авдилі, Челядін, Скляр, Салабай, Островський — Вівчаренко, Дячук