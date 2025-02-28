Втрата очок для лідера УПЛ.
Олександр Шовковський, dynamokyiv
28 лютого 2025, 19:15
Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський прокоментував нічийний результат в матчі 19-го туру УПЛ з полтавською Ворсклою (1:1). Його слова наводить офіційний сайт киян.
"Безумовно, ми розчаровані результатом матчу. Сьогоднішній виступ – це квінтесенція якості нашої гри, яку ми показали в цьому матчі. Можу сказати, що треба було сьогодні грати більш вертикально, більше вперед. Але ми цього, на жаль, не зробили.
Намагалися грати в притаманний нам футбол, але іноді треба вміти швидко перебудуватися та адаптуватися до умов та футбольного поля. На жаль, ми цього не зробили, і, як наслідок, не контролювали гру та втратили такі важливі бали.
Футбол залежить від розташування на полі, швидкості рухання м'яча, наскільки швидко ми приймаємо рішення. Ми не робили те, до чого ми звикли, про що ми домовлялися перед грою. Нам не вдавалося проводити швидкі атаки, на які ми розраховували при швидкій зміні напрямку розвитку атаки.
В обороні допустили декілька помилок, одна з яких стала результативною, коли дали подати та пробити по наших воротах.
Тому, в принципі, якщо ми говоримо про результат, то по цій грі, на жаль, для нас він закономірний, будемо відверто казати. І я незадоволений діями гравців у цьому матчі", — заявив Шовковський.
Наразі Динамо посідає перше місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши 47 очок після 19 зіграних матчів.