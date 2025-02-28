Україна

Втрата очок для лідера УПЛ.

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський прокоментував нічийний результат в матчі 19-го туру УПЛ з полтавською Ворсклою (1:1). Його слова наводить офіційний сайт киян.

"Безумовно, ми розчаровані результатом матчу. Сьогоднішній виступ – це квінтесенція якості нашої гри, яку ми показали в цьому матчі. Можу сказати, що треба було сьогодні грати більш вертикально, більше вперед. Але ми цього, на жаль, не зробили.

Намагалися грати в притаманний нам футбол, але іноді треба вміти швидко перебудуватися та адаптуватися до умов та футбольного поля. На жаль, ми цього не зробили, і, як наслідок, не контролювали гру та втратили такі важливі бали.