Україна

Команда Владислава Лупашка півтора тайми провела з вилученням у власному складі, але після перерви переграла суперників.

На завершення п’ятничної програми дев’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги ми б могли стати свідками зустрічі на полі стадіону Україна поміж львівськими Карпатами та черкаським ЛНЗ, якби на домашній арені "зелено-білих" був би в порядку підігрів поля. Проте, оскільки технічної можливості провести гру в заздалегідь запланованій локації так і не з’явилось, ми перенеслись до Житомира, куди після більш раннього матчу за участі Полісся в столиці проти Оболоні (0:0) вже встиг повернутись президент "вовків" Генадій Буткевич.

Проте не про виступ колективу Імада Ашура йшлось у цьому випадку, і куди більше нас цікавило те, як відійде від поразки київському Динамо (0:2) "зелено-білий" клуб, а також, чи зможе нова команда Романа Григорчука започаткувати переможну серію після складного завершення 2024 року. Загалом, інтриги було достатньо, як для прохолодного вечора в північній частині країни.

Проте команди зробили все від себе залежне, аби на полі ставало дедалі більш спекотно з кожною хвилиною. ЛНЗ непогано почав із атаки, і тільки Момо мав два дуже непогані моменти на початку гри, аби відкривати рахунок. Надалі тиск від гостей не спадав, а навпаки посилювався — Кушніренко та Ейнел відзначились у одному епізоді одразу двома змарнованими нагодами, а останній на добиванні взагалі в порожні примудрився не влучити.

Тренеру "бузкових", вочевидь, така реалізація від власних підопічних не подобалась, але допоки команда мала перевагу, так і бути, десь щось зможуть створити ще. Однак це було суцільною оманою для ЛНЗ. Навіть на 30 хвилині, коли Альварес за два фоли проти Пасіча назбирав пару попереджень та достроково залишив поле, Карпати все одно перебували в грі й були готові давати справжній бій.

Про це стало наочно відомо в моменті, який закривав першу половину гри — Бруніньйо дальнім ударом із правого флангу влучив у протилежний каркас воріт, і це показало, що ЛНЗ має залишатись обачним. Проте не настільки ж, щоб узагалі провалити атакувальну гру після перерви!

Невідомо звідки, але Карпати знайшли в собі сили грати й за "того хлопця", і за ще кількох на додачу. За кількістю небезпечних моментів "леви" точно перебили суперників зразка першої половини, але в явних гольових нагодах вони не забивали, тоді як успіх їм забезпечив фактично гравець "бузкових". Ніхто не примушував Драмбаєва рукою перехоплювати подачу штрафного з лівого флангу від Очеретька на дальню на 72 хвилині.

Пенальті дали пробивати головному рушію атак номінальних господарів цієї гри, Бруніньйо, і той поклав м’яч у лівий кут. Після цього те, що відбувалось на футбольному полі, уже мало було схоже на футбол. Суцільна штовханина! Яка ще й вибухнула одразу із фінальним свистком, коли Кушніренко брутально викинув Ігоря за межі поля біля кутового на власній половині, після чого почався справжній козацький герць, за підсумком якого гравця ЛНЗ таки вилучили з поля.

У наступному турі львівські Карпати зіграють у гостях проти полтавської Ворскли, тоді як черкаський ЛНЗ прийматиме київське Динамо.



Карпати — ЛНЗ 1:0

Гол: Бруніньйо, 74 (пен.)



Карпати: Кінарейкін — Сич, Педросо, Стецьков, Мірошніченко — Очеретько (Клименко, 82), Альварес, Чачуа — Підлепенець (Костенко, 70), Краснопір (Ігор, 86), Бруніньйо (Шах, 87).



ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Муравський, Дайко, Драмбаєв (Саліху, 88) — Кушніренко, Танковський (Нонікашвілі, 46) — Г. Пасіч (Наумець, 88), Тілль (Авагімян, 46), Ейнел (Халайла, 88) — Момо.



Попередження: Альварес, Чачуа, Костенко, Клименко (не на полі) — Танковський, Нонікашвілі, Кушніренко (не на полі)



На 30-й хвилині був вилучений Пабло Альварес Гарсія (Карпати) (друге попередження).