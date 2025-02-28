Україна

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 28 лютого 2025 року.

Ворскла зустрічалася з Динамо на нейтральному стадіоні у рамках 19 туру української Прем'єр-ліги.

У першому таймі Динамо відкрило рахунок на 16-й хвилині, але Ворскла мала більше моментів і часто загрожувала воротам суперника.

У другому таймі Ворскла забила після подачі Крупського — Скляр реалізував шанс. Динамо не змогло відповісти, а вилучення Островського нічого не змінило. Фінальний свисток зафіксував підсумковий рахунок 1:1.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ворскла — Динамо Київ у рамках 19 туру УПЛ-2024/25:

Ворскла — Динамо Київ 1:1

Голи: Скляр, 64 — Буяльський, 16



Ворскла: Ісенко — Крупський, Павлюк, Бацула, Пердута — Кане (Мякушко, 56), Скляр, Челядін (Островський, 80), Салабай — Авдилі (Ієде, 56), Кулач (Ндукве, 63).



Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Дячук, Михавко, Вівчаренко (Дубінчак, 46) — Буяльський (Шапаренко, 72), Михайленко, Піхальонок (Бражко, 62) — Ярмоленко (Брагару, 84), Ванат, Кабаєв (Волошин, 62).



Попередження: Авдилі, Челядін, Скляр, Салабай, Островський — Вівчаренко, Дячук



На 90-й хвилині був вилучений Владислав Островський (Ворскла) (друге попередження).