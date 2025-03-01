Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 19-го туру чемпіонату України, який відбудеться 1 березня та розпочнеться о 18:00.

Донецький Шахтар та Олександрія завершуватимуть суботню програму дев’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги.

ШАХТАР — ОЛЕКСАНДРІЯ

СУБОТА, 1 БЕРЕЗНЯ, 18:00. АРЕНА ЛЬВІВ, ЛЬВІВ. АРБІТР — МИКОЛА БАЛАКІН (КИЇВСЬКА ОБЛ.)

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.TV

Центральний матч поточного туру в українському футболі. Та хіба ж тільки туру? Тут одразу претендент на звання головної гри всієї другої частини сезону УПЛ намічається. І це ми ще не наблизились до Класичного. Власне, київського Динамо й виступило винуватцем того, що ця гра набула значно більш важливого значення, аніж було до того. Бо банально команда Олександра Шовковського не настільки часто втрачає очки, щоб переслідувачі могли ці рідкісні моменти марнувати.

Саме тому потенційна нічия за підсумками цієї зустрічі — це майже самогубство для шансів Олександрії, а тим паче — донецького Шахтаря, зачепитись бодай за щось у чемпіонських перегонах у цій кампанії. Особливо налаштовані будуть на цю гру "гірники", бо десять очок відставання від одвічного фаворита — це дуже багато й б’є по самолюбству. А тут ще й про поразку в першому колі колектив Маріно Пушича добре пам’ятає, і як віддав три очки на Ніці за рахунку 2:0 на власну користь уже в першому таймі.

Купа обставин насправді збігаються перед цією великою подією в нашому футболі. Обидві команди погано повернулись до матчів національної першості після зимової сплячки, яка в Шахтаря взагалі була поділена на два періоди через участь у заключних матчах основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА. "Гірники" в підсумку ледь подолали київський Лівий Берег (1:0), тоді як "поліграфи" провели дуже кволий у атакувальному плані матч проти луганської Зорі (2:1), у якому виграли лише за рахунок гола, який комітет арбітрів потім поставив під сумнів у плані легітимності.

Можливо, це був лише холостий старт від обох команд, але розігріватись часу їм усе одно ніхто не дасть. Незабаром вони ще й у Кубку України поміж собою зіграють, але це вже будуть квітневі теревеньки, тоді як справи в чемпіонаті цікавлять нас просто зараз. На п’ять очок Шахтар відстає від Олександрії, і це також той випадок, коли "гірникам" це може дуже не подобатись, але на що награли в першій частині сезону, те й мають у підсумку. Зокрема, та поразка на Ніці була однією з основ цього драматичного відставання.

Що ж до форми команд у плані здобуття результатів, то для колективу Руслана Ротаня та перемога над Зорею була надзвичайно важливою, адже дозволила закрити серію з трьох матчів без перемог у чемпіонаті. Футболісти Пушича стабільністю також не відзначаються, і та поразка від Полісся наприкінці року (0:1) для них була геть не обов’язковою. Залишається "гірникам" сподіватись, що Георгія Судакова таки поставлять на ноги перед ключовою грою, а там і про стан Марлона щось конкретне, можливо, дізнаємось. Бо без цих гравців навіть проти абсолютних дебютантів "еліти" було якось дуже важко з креативом.

Орієнтовні склади команд

Шахтар: Д. Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко, Криськів, Судаков — Швед, Траоре, Кевін.

Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Мишньов, Калюжний, Шепелєв — Безерра, Філіппов, Цара.

Цікаві факти

– Шахтар може зіграти внічию в чемпіонаті в 170 раз: із них потенційно 70 — у статусі господаря поля.

– Олександрія може здобути 120 перемогу в УПЛ.

– Шахтар не програє вдома в чемпіонаті дев’ять матчів поспіль: вісім перемог та одна нічия.

– Шахтар забиває вдома дев’ять матчів поспіль — 30 голів.

– Олександрія пропускає в трьох матчах УПЛ поспіль — п’ять голів.

– 70 матч Руслана Ротаня в якості тренера клубу на всіх рівнях.

– 70 матч Руслана Ротаня в якості тренера на всіх рівнях.

– Артем Шулянський (Олександрія) може провести 50 матч в УПЛ.

– Георгій Судаков може забити 25 гол в УПЛ, Єгор Назарина (обидва – Шахтар) — десятий.

Форма команд