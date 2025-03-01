Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 19-го туру чемпіонату України, який відбудеться 1 березня та розпочнеться о 18:00.

Одеський Чорноморець та київський Лівий Берег продовжуватимуть суботню програму дев’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги.

ЧОРНОМОРЕЦЬ — ЛІВИЙ БЕРЕГ

СУБОТА, 1 БЕРЕЗНЯ, 15:30. ЧОРНОМОРЕЦЬ, ОДЕСА. АРБІТР — ОЛЕКСАНДР ШАНДОР (ЛЬВІВ)

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.TV

Чергова неспокійна ніч для України, і для Одещини — зокрема. Цього разу — із наслідками безпосередньо для Чорноморця, оскільки в одну з будівель на його тренувальній базі поцілив дрон терористів. Саме тоді команда Олександра Бабича й мала збиратись задля підготовки до чергового матчу національної першості, тож очевидно, що психологічний вплив на весь колектив буде значним.

Але Україна живе далі, і її футбол намагається від цього процесу не відставати. Гра відбудеться, як би того не хотіли б наші вороги. І вона точно має бути цікавою, бо для обох команд уже просто нікуди падати в турнірній таблиці, бо, якщо залишити поза увагою петровський Інгулець на відстані в шість балів до "моряків", то саме колективи Олександра Бабича й Віталія Первака замикають п’ятнацдятку команд "еліти". Усього один заліковий бал дистанції поміж ними — це взагалі не суттєво.

А тому й очікування від цієї гри у вболівальників будуть підвищеними. Бо обидві команди повернулись до офіційних матчів цілком пристойно, просто "лелекам" не пощастило зіграти проти донецького Шахтаря (0:1), де на Арені Львів вони ледь не втримали нічийний результат, тоді як Чорноморець грав у традиційно посушливій Ковалівці, проте цього разу навіть особистий рекорд цього сезону перевершив, забивши у ворота суперників більше одного м’яча за гру (2:1). За рахунок цього команда Бабича й підійшла впритул до підопічних Первака.

Чи започаткується на цьому переможна, або просто вдала, серія для одеситів? У Лівого Берега, наприклад, вона вже була й завершилась саме на поразці від Шахтаря — аж три матчі не програвали, а у двох із них узагалі перемагали, що для абсолютного дебютанта "еліти" цілком пристойне досягнення. Але цього все одно недостатньо, щоб уникати небезпечної зони, тож боротьба триває. І оскільки до десятої сходинки наразі всього шість балів, то триватиме вона ще дуже довго.

Орієнтовні склади команд

Чорноморець: Рудько — Кисіль, Скиба, Кратов, Раян — Єрмаков — Мустафаєв, Габелок, Шпорн, Янаков — Попов.

Олександрія: Механів — Соколов, Семенов, Шаповал, Сіднней — І. Когут, Дедух, Синиця, М. Когут, Шастал — Сухоручко.

Цікаві факти

– Десята гра на виїзді для Лівого Берега в УПЛ.

– Чорноморець програв два останніх домашніх матчі.

– Лівий Берег не грає внічию чотири поєдинки поспіль: перемога, 3 поразки.

– Чорноморець пропускав дев’ять матчів поспіль — 17 голів.

– Віталій Первак проведе 150 матч в УПЛ: 131 матч у якості гравця, 19 — як тренер.

– Олександр Бабич може зазнати 50 поразки в чемпіонаті в якості тренера одеситів.

– Олексій Хобленко (Чорноморець) може забити 25 гол в УПЛ.

Форма команд