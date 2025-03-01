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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 19-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють донецький Шахтар та Олександрія.

Донецький Шахтар та Олександрія зіграють у центральному матчі дев'ятнадцятого туру української Прем'єр-ліги на Арені Львів.

Маріно Пушич, після перемоги над київським Лівим Берегом (1:0), залучив до стартового складу Педріньйо Азеведо на лівому фланзі оборони, тоді як Назарина розташується в центрі поля.

Руслан Ротань, на тлі перемоги над луганською Зорею (2:1), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Шахтар: Д. Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко, Назарина, Криськів — Швед, Траоре, Кевін.

Запасні: Фесюн, Арройо, Марлон, Егіналду, Судаков, Азарові, Грам, Еліас, Глущенко, Цуканов, Невертон, Фарина.



Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Мишньов, Калюжний, Шепелєв — Безерра, Філіппов, Цара.

Запасні: Долгий, Ковалець, Кулаков, Ндіка, Логінов, Ващенко, Бєляєв, Скорко, Копина, Матеус, Смирний, Макаренко.



Гра Шахтар — Олександрія почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.