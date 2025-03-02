Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 19-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють луганська Зоря та львівський Рух.
Олександр Яцик, фото ФК Зоря Луганськ
02 березня 2025, 14:33
Луганська Зоря та львівський Рух зіграють у дев'ятнадцятому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського.
Младен Бартулович, на тлі поразки від Олександрії (1:2), використав із перших хвилин Жуніньйо на лівому фланзі оборони, тоді як Яцик гратиме в центрі поля, а Слесар зіграє ліворуч в атаці.
Віталій Пономарьов, після поразки від черкаського ЛНЗ (0:1), залучив до стартового складу Ременяка та Слюбика до лінії оборони, тоді як Горін та Рябов гратимуть у центрі поля, а Погорілий та Пастух розташуються в атаці.
Зоря: Сапутін — Тронтель, Джордан, Башич, Жуніньйо — Мічин, Попара, Яцик — Білоцерковець, Будківський, Слесар.
Запасні: Турбаєвський, Мацапура, Кирюханцев, Ескінья, Дришлюк, Кораблін, Вакула, Василець, Горбач.
Запасні: Ванівський, Лях, Кітела, Руніч, Притула, Едсон, Підгурський, Климчук, Алмазбеков, Фал, Тлумак.
Рух: Ледвій — Ременяк, Слюбик, Дідик, Холод, Роман — Горін, Рябов — Карабін, Погорілий, Пастух.
Гра Зоря — Рух почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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