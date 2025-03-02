Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 19-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють луганська Зоря та львівський Рух.

Луганська Зоря та львівський Рух зіграють у дев'ятнадцятому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського.

Младен Бартулович, на тлі поразки від Олександрії (1:2), використав із перших хвилин Жуніньйо на лівому фланзі оборони, тоді як Яцик гратиме в центрі поля, а Слесар зіграє ліворуч в атаці.

Віталій Пономарьов, після поразки від черкаського ЛНЗ (0:1), залучив до стартового складу Ременяка та Слюбика до лінії оборони, тоді як Горін та Рябов гратимуть у центрі поля, а Погорілий та Пастух розташуються в атаці.

Зоря: Сапутін — Тронтель, Джордан, Башич, Жуніньйо — Мічин, Попара, Яцик — Білоцерковець, Будківський, Слесар.

Запасні: Турбаєвський, Мацапура, Кирюханцев, Ескінья, Дришлюк, Кораблін, Вакула, Василець, Горбач.



Рух: Ледвій — Ременяк, Слюбик, Дідик, Холод, Роман — Горін, Рябов — Карабін, Погорілий, Пастух.