Україна

Команда Юрія Вернидуба почала 2025 рік із двох поспіль матчів без забитих голів.

Вояжі петровського Інгульця продовжуються на тлі тривалого та незрозумілого за термінами підготовки до експлуатації будівництва нової домашньої арени "козаків", про яке вже знають усі вболівальники нашого футболу. Проте команді Василя Кобіна від цього точно не легше — на останньому місці в турнірній таблиці так само доводиться грати де завгодно, але не в рідних стінах.

А тим часом друге коло для Інгульця все так і не може стати тим омріяним часом, коли в розкладі є суто домашні зустрічі, що дуже б допомогло колективу поборотись за виживання в "елітному" дивізіоні. І ось, черговий вікенд, і цього разу петровці приїхали до Кривого Рогу вдруге за сезон грати проти місцевого Кривбасу, але команда Юрія Вернидуба тепер робила вигляд, що є гостем на домашньому стадіоні.

Із першої спроби провести цю гру так і не вдалось, бо коли тривога в Кривому Розі триває понад шість із половиною годин, то особливо не варто на щось сподіватись. Вирішили перенести матч на добу вперед, але й у новий день гри був ризик повторення цієї ситуації з небезпекою з боку терористів. Однак цього разу обмежились лише 15 хвилинами затримки стартового свистка. Щоправда, у неділю в місті почало помітно сніжити.

І десь поміж цими опадами загубилась гра команди Юрія Вернидуба. Жахливий перший тайм для фактичних господарів стадіону Гірник, які пропустили швидкий гол за підсумком подачі Волохатого з правого флангу на дальню для Пушкарьова вже на 14 хвилині, після чого самі на себе не були схожі.

Перша цікава пропозиція в атаці від "червоно-білих" за помахом долі виникла рівно за мить до того, як Інгулець провів свою швидку контратаку та відзначився вдруге. Кузик не завершив простріл Хомченовського з лівого флангу штрафного, а от Бенедюк у блискавичному випаді з передачею на хід від Пушкарьова таки впорався. І це 2:0 перед перервою — десь ми таке вже бачили за участі Кривбасу.

У другому таймі Кобін вирішив нічого не вигадувати та просто запропонував власній команді захищати вже здобутий результат. І це був дуже нервовий досвід для оборони Інгульця, яка зрештою перестала контролювати рух суперників у власному штрафному, тож Соса, а згодом і Романчук, який кинувся допомагати команді в атаці, отримували непристойно багато простору та гольових моментів.

Однак у "козаків" був дуже вагомий козир для протидії цьому — воротар Олексій Паламарчук. Те, що голкіпер номінальних господарів почав виробляти на лінії під завісу гри було важко звести до якогось конкретного знаменника. Усе, що летіло в бік воріт Інгульця, діставалось саме Паламарчуку. А летіло, можете повірити на слово, дуже багато ударів. Подекуди з критично мінімальної відстані. Здається, найкращий воротар туру визначився якось сам по собі.

У наступному турі петровський Інгулець прийматиме львівський Рух, тоді як криворізький Кривбас поїде в гості до донецького Шахтаря.— Кривбас 2:0Пушкарьов, 14, Бенедюк, 40Паламарчук — Дубілей (Жовтенко, 74), Дихтярук, Малиш, Катрич — Волохатий, Гаджук, Лосенко (П’ятов, 82) — Бенедюк (Свистун, 75), Кисленко (Сад, 71), Пушкарьов (Могильний, 72).Маханьков — Понєдєльнік, Вілівальд, Романчук, Дібанго — Хомченовський — Д. Кузик (Мендоза, 80), Аморозо (Луньов, 46), Ілич (Кожушко, 71), Микитишин (Задерака, 46) — Соса.Попередження: Дихтярук — Соса, Вілівальд