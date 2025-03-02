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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 19-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють рівненський Верес та ковалівський Колос.

Рівненський Верес та ковалівський Колос завершуватимуть дев'ятнадцятий тур української Прем'єр-ліги на рівненському Авангарді.

Олег Шандрук, після розгрому криворізького Кривбасу (3:0), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Олександр Поздєєв, на тлі поразки від одеського Чорноморця (1:2), залучив до стартового складу Краснічі в центрі оборони, тоді як Алефіренко розташується ліворуч в атаці.

Верес: Кожухар — Куція, Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Кучеров, Харатін — Шарай, Дахновський — Годя, Гайдучик.

Запасні: Когут, Кулик, Протасевич, Данніков, Сміян, Чечер, Балаба, Кльоц, Баран, Петров, Степанюк.



Колос: Пахолюк — Владою, Краснічі, Бондаренко, Козік — Гагнідзе, Демченко — Третьяков, Ррапай, Алефіренко — Ковталюк.

Запасні: Горох, Мисак, Поправка, Шершень, Бойко, Цуріков, Криворучко, Денисенко, Безручук, Теллес, Кузик, Болівар.



Гра Верес — Колос почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.