Україна
02 березня 2025, 17:27
Зоря з голом + асистом Яцика обіграла Рух
Разом із тим команда Младена Бартуловича обігнала суперників у турнірній таблиці.
Зоря — Рух, фото ФК Зоря Луганськ
02 березня 2025, 17:27
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Зоря — Рух 2:0
Голи: Яцик, 3, Будківський, 75
Зоря: Сапутін — Тронтель, Джордан, Башич, Жуніньйо (Кораблін, 81) — Мічин (Горбач, 81), Попара, Яцик (Василець, 77) — Білоцерковець, Будківський, Слесар (Вакула, 70).
Рух: Ледвій — Ременяк (Руніч, 75), Слюбик, Дідик, Холод, Роман (Лях, 68) — Горін (Підгурський, 55), Рябов (Климчук, 68) — Карабін, Погорілий (Фаал, 46), Пастух.
Попередження: Горін