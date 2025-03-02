Україна
02 березня 2025, 20:03
Гол Харатіна приніс Вересу перемогу над Колосом у епічному фіналі гарячого матчу
"Зимовий" новачок рівненців забив у ворота своєї колишньої команди, яку залишав із скандалом, на останніх секундах і святкував цей м'яч.
Верес — Колос, фото УПЛ
02 березня 2025, 20:03
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Верес — Колос 2:1
Голи: Краснічі, 6 (авт.), Харатін, 90+8 (пен.) — Гагнідзе, 31
Верес: Кожухар — Куція, Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Кучеров, Харатін — Шарай (Сміян, 83), Дахновський (Протасевич, 90+1) — Годя (Кльоц, 77), Гайдучик (Степанюк, 82).
Колос: Пахолюк — Владою, Краснічі, Бондаренко, Козік — Гагнідзе, Демченко — Третьяков, Ррапай, Алефіренко (Кузик, 90+4) — Ковталюк (Болівар, 62).
Попередження: Куція, Гончаренко — Демченко