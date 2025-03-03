Інфантіно байдуже на долю українського футболу.
Сергій Палкін, getty images
03 березня 2025, 16:18
Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін розкритикував позицію президента ФІФА Джанні Інфантіно щодо українського футболу. Його слова наводить The Athletic.
"Коли ФІФА весь час говорить: "Ми — одна сім'я", де ця сім'я? Можливо, Україна не є частиною "однієї сім'ї" з точки зору ФІФА.
Цю єдність, про яку він говорить, ми повинні були відчувати від самого початку повномасштабного вторгнення росії. Але ми її не відчували. Інфантіно не допоміг українському футболу", — сказав Палкін.
Нагадаємо, у червні 2022 року, ФІФА дозволила іноземним гравцям та тренерам припиняти контракти з українськими клубами в односторонньому порядку.