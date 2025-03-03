Україна

Інфантіно байдуже на долю українського футболу.

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін розкритикував позицію президента ФІФА Джанні Інфантіно щодо українського футболу. Його слова наводить The Athletic.

"Коли ФІФА весь час говорить: "Ми — одна сім'я", де ця сім'я? Можливо, Україна не є частиною "однієї сім'ї" з точки зору ФІФА.

Цю єдність, про яку він говорить, ми повинні були відчувати від самого початку повномасштабного вторгнення росії. Але ми її не відчували. Інфантіно не допоміг українському футболу", — сказав Палкін.

Нагадаємо, у червні 2022 року, ФІФА дозволила іноземним гравцям та тренерам припиняти контракти з українськими клубами в односторонньому порядку.