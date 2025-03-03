Україна

20-річний український нападник виступатиме за Фарул.

ФК Фарул, який виступає у найвищому дивізіоні Румунії, оголосив про підписання юного вихованця Дніпра та Дніпра-1 Даніеля Ківінди.

20-річний український нападник перейшов до румунського клубу на правах вільного агента, підписавши контракт на 2,5 роки.

Останнім клубом уродженця Харкова був угорський Фехервар, який він залишив у січні на тлі відсутності зіграних матчів за чотири проведених місяці в команді.

Нагадаємо, що Даніель Ківінда має на своєму рахунку 319 зіграних хвилин у 9 матчах УПЛ за Дніпро-1, який припинив своє існування. Портал Transfermarkt оцінює молодого українця в 250 тисяч євро.