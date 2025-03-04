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Український плеймейкер зізнався, що у нього були варіанти не тільки з Динамо і Шахтарем.

Атакуючий півзахисник збірної України Олександр Піхальонок приєднався до київського Динамо влітку минулого року, незважаючи на наявну пропозицію від свого рідного клубу — донецького Шахтаря.

Утім, за словами 27-річного українця, він також мав варіанти з продовженням кар'єри у Європі, але у підсумку обрав біло-синю футболку.

"Перш за все, граючи у футболці Динамо, потрібно завжди прагнути найвищих місць — і в чемпіонаті, і в Кубку України. Я прийшов сюди не просто так, а ставати чемпіоном. Сподіваюся, у цьому сезоні зможу реалізувати себе на сто відсотків та допоможу команді здобути третю зірку над емблемою.

Насправді, окрім Динамо і Шахтаря у мене були пропозиції з Європи, але я прийняв рішення, що хочу грати саме за Динамо та приносити користь клубу. Щодо амбіцій пограти в Європі, то, напевно, кожен гравець хоче виступати в топ-чемпіонаті. Але треба, щоб і клуб тобі підходив, а не їхати аби куди", — цитує слова Піхальонка офіційний сайт Динамо.

З моменту свого трансферу Олександр Піхальонок провів за Динамо Київ 20 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 5 голів та віддав 2 асисти.