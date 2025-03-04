Україна

Система ВАР буде присутня на кожному матчі чемпіонату України.

Українська асоціація футболу оголосила про призначення суддівських бригад на матчі 20 туру української Прем'єр-ліги.

Зокрема матч між черкаським ЛНЗ та київським Динамо обслуговуватиме Олександр Афанасьєв, а за систему ВАР відповідатиме Роман Блавацький.

Поєдинок між донецьким Шахтарем та Кривбасом довірили Олексію Деревінському, якому із системою ВАР допоможе Ігор Пасхал.

УПЛ. 20 тур

6 березня (четвер)

Полісся – Чорноморець. 13:00. Арбітр – Денис Шурман (Київська обл.). Арбітр VAR – Клим Заброда (Київ)

Ворскла – Карпати. 13:00. Арбітр – Олександр Омельченко (Слов’янськ). Арбітр VAR – Володимир Новохатній (Черкаси)

ЛНЗ – Динамо. 15:30. Арбітр – Олександр Афанасьєв (Харків). Арбітр VAR – Роман Блавацький (Львів)

Шахтар – Кривбас. 18:00. Арбітр – Олексій Деревінський (Хмельницький). Арбітр VAR – Ігор Пасхал (Херсон)

7 березня (п’ятниця)

Лівий Берег – Верес. 13:00. Арбітр – Дмитро Кубряк (Одеса). Арбітр VAR – Денис Резніков (Кам’янське)

Колос – Олександрія. 15:30. Арбітр – Олександр Шандор (Львів). Арбітр VAR – Андрій Коваленко (Полтава)

Зоря – Оболонь. 18:00. Арбітр – Дмитро Євтухов (Дніпро). Арбітр VAR – Дмитро Панчишин (Харків)

8 березня (субота)

Інгулець – Рух. 15:30. Арбітр – Олег Когут (Тернопіль). Арбітр VAR – Сергій Задиран (Київська обл.)

Після 19 турів Динамо набрало 47 очок та очолює УПЛ, випереджаючи Олександрію на шість балів. Трійку найкращих замикає Шахтар – 39 балів після 18 ігор.

Раніше Football.ua підбив підсумки минулого 18 туру УПЛ.