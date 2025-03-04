Україна

Відкриє тур поєдинок між ЛНЗ та житомирським Поліссям.

УПЛ опублікувала календар матчів 22 туру чемпіонату України.

Тур розпочнеться з протистояння між черкаським ЛНЗ та житомирським Поліссям у п'ятницю, 28 березня.

Заключний матч пройде в неділю, 30 березня — у ньому зустрінуться луганська Зоря та Колос із Ковалівки.

УПЛ. 22 тур

28 березня (п’ятниця)

15:30 ЛНЗ – Полісся

18:00 Інгулець – Верес

29 березня (субота)

13:00 Лівий Берег – Олександрія

15:30 Оболонь – Шахтар

18:00 Рух – Динамо

30 березня (неділя)

13:00 Ворскла – Кривбас

15:30 Карпати – Чорноморець

18:00 Зоря – Колос

Після 19 турів Динамо набрало 47 очок та очолює УПЛ, випереджаючи Олександрію на шість балів. Трійку найкращих замикає Шахтар – 39 балів після 18 ігор.