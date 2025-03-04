Відкриє тур поєдинок між ЛНЗ та житомирським Поліссям.
Динамо Київ - Рух, ФК Динамо Київ
04 березня 2025, 12:47
УПЛ опублікувала календар матчів 22 туру чемпіонату України.
Тур розпочнеться з протистояння між черкаським ЛНЗ та житомирським Поліссям у п'ятницю, 28 березня.
Заключний матч пройде в неділю, 30 березня — у ньому зустрінуться луганська Зоря та Колос із Ковалівки.
УПЛ. 22 тур
28 березня (п’ятниця)
15:30 ЛНЗ – Полісся
18:00 Інгулець – Верес
29 березня (субота)
13:00 Лівий Берег – Олександрія
15:30 Оболонь – Шахтар
18:00 Рух – Динамо
30 березня (неділя)
13:00 Ворскла – Кривбас
15:30 Карпати – Чорноморець
18:00 Зоря – Колос
Після 19 турів Динамо набрало 47 очок та очолює УПЛ, випереджаючи Олександрію на шість балів. Трійку найкращих замикає Шахтар – 39 балів після 18 ігор.