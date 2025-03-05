Україна

Шостий гравець столичного клубу в складі луганського.

Лівий півзахисник Динамо Київ U-19 Андрій Маткевич тимчасово перебрався до Зорі, передає офіційний сайт луганського клубу.

Зоря — Рух 2:0 Відео голів та огляд матчу 02.03.2025

Гравець представлятиме "чорно-білих" на правах оренди до кінця сезону-2024/25. На рахунку 20-річного українця п'ять голів і три асисти в 12-ти матчах поточної кампанії молодіжного чемпіонату України.

За даними офіційного сайту УПЛ, Маткевич отримав футболку з 20-м номером. У Зорі він є шостим (також Олександр Яцик, Максим Василець, Артем Слесар, Владислав Супряга й Ігор Горбач) орендованим у столичного клубу виконавцем.

Нагадаємо, в 20-му турі чемпіонату України, у п'ятницю, 7 березня, команда Младена Бартуловича прийматиме Оболонь.