Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 2 березня 2025 року.

У 19-му турі УПЛ-2024/25 луганська Зоря впоралася з львівським Рухом на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського в Києві.

Голи Олександра Яцика в першому таймі й Пилипа Будківського в другому принесли колективу Младена Бартуловичу три очки. Для команди Віталія Пономарьова це була третя поспіль поразка.

Далі на Зорю чекає домашній поєдинок з Оболонню, тоді як Рух гостюватиме в Інгульця.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Зоря — Рух у рамках 19-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Зоря — Рух 2:0

Голи: Яцик, 3, Будківський, 75



Зоря: Сапутін — Тронтель, Джордан, Башич, Жуніньйо (Кораблін, 81) — Мічин (Горбач, 81), Попара, Яцик (Василець, 77) — Білоцерковець, Будківський, Слесар (Вакула, 70).



Рух: Ледвій — Ременяк (Руніч, 75), Слюбик, Дідик, Холод, Роман (Лях, 68) — Горін (Підгурський, 55), Рябов (Климчук, 68) — Карабін, Погорілий (Фаал, 46), Пастух.



Попередження: Горін