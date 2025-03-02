Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 2 березня 2025 року.
Зоря — Рух, fcruhlviv.com
02 березня 2025, 22:40
У 19-му турі УПЛ-2024/25 луганська Зоря впоралася з львівським Рухом на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського в Києві.
Голи Олександра Яцика в першому таймі й Пилипа Будківського в другому принесли колективу Младена Бартуловичу три очки. Для команди Віталія Пономарьова це була третя поспіль поразка.
Далі на Зорю чекає домашній поєдинок з Оболонню, тоді як Рух гостюватиме в Інгульця.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Зоря — Рух у рамках 19-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:
Зоря — Рух 2:0
Голи: Яцик, 3, Будківський, 75
Зоря: Сапутін — Тронтель, Джордан, Башич, Жуніньйо (Кораблін, 81) — Мічин (Горбач, 81), Попара, Яцик (Василець, 77) — Білоцерковець, Будківський, Слесар (Вакула, 70).
Рух: Ледвій — Ременяк (Руніч, 75), Слюбик, Дідик, Холод, Роман (Лях, 68) — Горін (Підгурський, 55), Рябов (Климчук, 68) — Карабін, Погорілий (Фаал, 46), Пастух.
Попередження: Горін